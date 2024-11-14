提離島建設修法遭酸「陳三桂」　陳玉珍火爆舌戰3綠委：別落跑！

記者鄭佩玟／台北報導

立法院經濟委員會今（14日）審查再生能源發展條例、離島建設條例部分條文，對於國民黨立委陳玉珍提案修法在金門設立國際醫療專區等，民進黨立委吳思瑤受訪時批，「陳玉珍不要成為陳三桂」，話音剛落，陳玉珍就走到一旁聆聽，待吳思瑤受訪完後嗆聲「不要落跑」，並點名經過的民進黨立委沈伯洋「兩個都別落跑」，雙方在立法院樓梯間火爆槓上，陳玉珍一人舌戰兩綠委，路過的民進黨立委洪申翰也加碼轟陳玉珍「沒風度」。

吳思瑤在受訪時拿出手舉牌指出，陳玉珍所提的《離島建設條例》要讓台灣經濟門戶洞開，呼籲陳玉珍委員不要成為「陳三桂」，隨即遭陳玉珍駁斥說，吳三桂是「吳氏宗親」反酸。

吳思瑤認為，陳玉珍的《離島建設條例》修正就是要打造兩岸融合示範區，離島就會成為一國兩制的示範區，是不折不扣的落入統戰圈套。然而，修一法將排除N個法，也將規避《兩岸人民關係條例》規範。

吳思瑤並以醫師為例，陳玉珍的版本要在離島地區設立「醫療專區」，除了國際醫師、外國醫師，更放寬引入的就是中國醫師，對於聘任相關規範可能破壞醫療秩序，未來若發生醫療糾紛，請問要依什麼法律規範、救濟？

吳思瑤說，此修法也排除國有財產法、環境影響評估法、都市計畫法，更排除自由貿易港區的設置條例。吳思瑤呼籲，立委修法要嚴謹，要去考量會不會造成法律扞格，不管法律、貿易、國安的鬆綁下，這不是門戶洞開，什麼是門戶洞開？

待吳思瑤受訪完後，一直站在一旁聆聽的陳玉珍向其借手板，而吳思瑤則拒絕，隨後轉身要走，陳玉珍此時開嗆，「不要落跑啊！」吳思瑤則回，「我沒有落跑啊，我不需要盯梢你」，陳玉珍反擊自己只是經過，沒有盯梢。

此時，民進黨立委沈伯洋剛好經過，也被陳玉珍點名，「兩個都不要走！」沈伯洋停下腳步怒嗆，「你就排逐條，逐條都不會排，立委要討論就是要排逐條，排到哪了？財劃法為什麼不排逐條」，陳玉珍反問，「哪個逐條？吳思瑤你去過幾次金門？聽過金門民意嗎？沈伯洋懂法律來逐條啊，不要落跑！我代表的就是金門民意，中華民國憲法規定大陸跟台灣一國兩區，金門跟大陸是國際間的往來嗎？到底懂不懂法律？」，雙方互槓火藥味濃厚。



▲吳思瑤發言引爆陳玉珍怒火。（圖／記者鄭佩玟攝）