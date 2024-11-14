學校園藝工收2國中生當乾女兒　誆「卡到陰」全身剝光畫符性侵

▲學校園藝工對2國中少女伸出狼爪。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名在國中擔任園藝工的謝姓男子，在校內認識了小花（化名）和小愛（化名）兩名女學生，還收兩人當乾女兒，沒想到竟對兩人起色心，去年3月間謝男帶著小花和小愛到住處，佯稱兩人「卡到陰」需要化解，竟輪流對兩人伸出狼爪，強脫兩人的衣物「畫符」上下其手，還指侵兩人，法院審理後，依故意對少年強制性交罪判謝男4年10月。

判決指出，謝男是2022年下半年到2023間在某國中擔任園藝工，進而認識還在念國中的小花和小愛，還收兩人當乾女兒，去年3月底，謝男帶小花和小愛到住處，先要求小愛在神明廳等候，隨即把小花帶進房間，以她卡到陰需畫符咒驅邪化解為由，先要求小花趴在床上，再把她全身衣物剝光，稱要驅邪作法，上下其手，再以手指性侵得逞。

隔天，謝男又帶著小愛到住處，以同樣的手法對小愛伸出狼爪，性侵得逞，事後小花和小愛聊天時，才得知乾爸爸竟這麼壞，決定告訴師長，報警抓了謝男。

謝男被捕後否認犯行，辯稱只有帶小花和小愛到住處一次，沒有獨自帶小愛去過，是因為兩人告訴他，她們卡到陰，他才幫忙處理，而且只是在神壇前面幫她們2個人畫符而已，沒有性侵，而且兩人的證詞前後矛盾。

法官根據小花和小愛兩人的聊天記錄，認為兩人陳述的犯罪的地點、過程及方式等主要事實及基本情節的證述，尚屬一致，並無重大瑕疵，且兩人作證時未滿16歲，以當時年齡、閱歷、智識程度，難認有憑空杜撰被告犯罪過程而羅織被告入罪能力，因此認定謝男犯行明確，以2個故意對少年強制性交罪，判謝男4年10月，全案可上訴。