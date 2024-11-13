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送貨員見辣妹獨行「突伸狼爪襲胸」　坦承犯行性騷代價出爐

▲桃園市吳姓男子今年6月間在龍潭區送貨時，見身材曼妙女子獨行走在小徑上，竟伸手對其襲胸性騷得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園市吳姓男子今年6月間在龍潭區送貨時，見身材曼妙女子獨行走在小徑上，竟伸手對其襲胸得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子今年6月間騎車送貨，行經龍潭區鄉間小徑見一名身材曼妙女子獨行，竟萌生淫念，趁女子不及備之際伸出襲胸性騷得逞，女子不甘受辱後憤而報警處理；桃園地院審理時，吳男坦承犯行不諱，法官審酌吳男與女子素不相識竟為性騷擾，法官審結依性騷擾罪判處有期徒刑2月，併科罰金1萬元，還可上訴。

檢警調查，28歲的吳姓男子是送貨員，今年6月28日下午2時許，騎機車行經龍潭區健行路附近時，見一名身材曼妙女子獨行小徑上，機車經過時趁其不備之際，伸出鹹豬手碰觸女子胸部，以此對其性騷擾得逞，女子被襲胸後當場嚇壞，憤而向龍潭警方報案處理，警方調閱案發現場監視器，循線查獲吳男到案；桃檢複訊時，吳男坦承犯行，檢方偵結依違反性騷擾防治法向院方聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告吳男坦承犯行，在檢警訊問時自白與告訴人證述之情節相符，並有監視器錄影光碟、現場照片等佐證，認被告犯行足堪認定；法官審酌，被告與告訴人素不相識，為逞一時私慾，公然在路旁乘告訴人不及抗拒之際而為性騷擾行為，絲毫不尊重他人身體自主權，造成告訴人心理不安全感，且迄今未與告訴人達成和解或取得原諒，惟念其犯後坦承犯行等態度，審結依性騷擾防治法之性騷擾罪，處有期徒刑2月，併科罰金新台幣1萬元，易科罰金易服勞役，均以新台幣1仟元折算1日，本案仍可上訴。

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