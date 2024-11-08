法務部部長視導台南高分檢署　慰問勉勵全體員工

▲法務部部長鄭銘謙，偕同辦公室主任陳玉萍，8日下午2時許，親臨台南高分檢署視導，並與台南高分檢全體人員留下珍貴的歷史鏡頭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

法務部部長鄭銘謙，偕同辦公室主任陳玉萍，8日下午2時許，親臨台南高分檢署視導，由台南高分檢署檢察長黃玉垣，就核心業務及近期社會矚目重大案件，與台南高分檢署遷建計畫等事項進行報告。

法務部部長鄭銘謙肯定並慰勉台南高分檢署全體人員辛勞付出，尤其對台南高分檢對於提供人頭帳戶，幫助詐欺之不起訴處分再議案件，從嚴從實審核，認有偵查不備情形即發回續行偵查，提高起訴率並獲得法院支持判決有罪，表示讚許，並期許各項業務均能順利完成。

隨即法務部部長鄭銘謙在台南高分檢署檢察長黃玉垣陪同下，到各科室親切與同仁寒暄問候，台南高分檢署人員均熱誠歡迎，鄭銘謙部長表示，台南是自己的故鄉，這次回到曾經任職的台南高分檢署， 跟許多老朋友敘舊，尤其走進曾工作的辦公室，景物依舊，備感溫暖，復走進署史走廊，看見自己曾撰寫的書類，彷彿仍置身其間，昔日美好回憶紛紛湧上心頭，莫名感動又深刻。最後鄭銘謙部長在全署人員圍繞簇擁下大合照，留下感性溫馨的歷史畫面。

視導結束後，鄭銘謙部長再由台南高分檢署檢察長黃玉垣陪同，前往視察法務部行政執行署台南分署巡視，實地了解台南地區行政執行業務辦理情形及關懷台南分署人員，展現法務部大家長柔性、溫暖的一面。