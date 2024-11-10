法拍也有雙11！勞力士「藍水鬼」、紫色保時捷　競標先繳1萬保證金

▲勞力士「藍水鬼」。（圖／翻攝桃園分署網站／下同）

圖文／今周刊

雙11即將到來，法務部行政執行署桃園分署於當天上午11時舉行拍賣會，拍賣物件可說是琳瑯滿目，包括豪車保時捷、賓士以及包括勞力士「藍水鬼」在內的3支勞力士錶、1支愛彼（Audemars Piguet）錶。還有泰達幣、黃金飾品、股票等等。

桃園分署表示，有興趣民眾需簽署承諾書，以「現金」（限10張千元鈔）繳納新台幣1萬元保證金，始得登記進場應買及閱覽拍賣標的物。登記進場時間為11月11日上午9時30分至10時30分，登記入場後預計於同日上午10時開放閱覽拍賣標的物。

此外，台北分署同日執行新北市知名「北海福座」，楊姓欠稅大戶名下2573個骨灰位使用權。這次拍賣定有底價，底價不會事先公開，由出價最高且超過底價的應買人得標。

雙11除了上網買到手軟以外，也可以到這裡來逛逛，法務部行政執行署桃園分署於11月11日舉行「五打七安案件聯合拍賣會-打詐錶決心 洗錢金母湯」活動，按物件種類，分不同地點、不同時段進行拍賣程序。

這次拍賣的品項可說是琳瑯滿目，以車子來說，拍賣時間為11月11日上午9時30分，9時10分開始登記，地點為桃園市桃園區富國路100號，拍賣物件包括黑色賓士跑車（2016年份）以及亮紫色保時捷跑車（2015年份）各1台。

至於名錶、黃金飾品、泰達幣等動產部分，拍賣時間為11月11日上午11時，地點在桃園市桃園區復興路186號13樓拍賣室，品項有愛彼錶1支、勞力士錶3支，其中包括勞力士「藍水鬼」，以及分別為BMW標誌形狀及米奇形狀的黃金墜子等。

▲保時捷名車。

▲賓士名車。

▲行政執行署桃園分署11日上午將舉行拍賣會，拍賣海關查扣之米奇造型金飾品。

桃園分署提醒，想參加上午11時場次拍賣的應買民眾，需事先到場簽署承諾書，並以 「現金」（限10張千元鈔）繳納新台幣1萬元保證金，始得登記進場閱覽拍賣標的物及應買。登記進場之時間為11月11日上午9時30分至10時30分，登記入場後預計於同日上午10時開放閱覽拍賣標的物。

北海福座股東欠稅！執行署拍賣骨灰位使用權

如順利得標，拍定人應當場以現金或信用卡刷卡支付，如以匯款方式亦須於當日下午2時前完成匯款程序並自行負擔匯款手續費，並告知金融機構以急件辦理，以確保當日下午3時30分前可查得入帳紀錄。

此外，法務部行政執行署台北分署11日上午11時，在該分署4樓拍賣室也將舉行拍賣，此次為楊姓欠稅大戶名下 2573個北海福座骨灰位使用權，台北分署表示，楊姓欠稅大戶於2005年間出售未上市、未上櫃及非屬興櫃公司的股票189萬股，成交價格近1.8億元，須依法補徵稅額，楊卻欠繳，經財政部台北國稅局核算楊要繳2314萬多元，將楊移送台北分署。

台北分署指出，本次拍賣標的分別為「00A 富貴型(單人)骨灰位使用權」2181 個、「00B 富貴型(單人)骨甕位使用權」78 個及「00C 吉祥型(雙人)骨灰位使用權」314 個。又本次拍賣定有底價，底價不公開，由出價最高且超過底價的應買人得標。

▲骨灰位使用權存放單位所在地。（圖片／Google 街景服務）

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