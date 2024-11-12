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社區關懷據點專業體適能培訓　為長輩量身打造運動處方

▲為長輩量身打造運動處方。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲為長輩量身打造運動處方。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為因應超高齡社會，積極推動社區照顧關懷據點及原住民部落文化健康站設立，並攜手台東大學體適能團隊推動「樂齡I運動 Good肌銀健康」計畫，為站點服務人員規劃專業的體適能課程。此一計畫今年已邁入第3年，全縣共有50處關懷據點及文健站參與，期望提升站點服務人員的體適能指導能力，為長輩提供安全有效的運動處方，協助長輩將規律運動融入生活，延緩老化。

台東縣政府表示，社區關懷據點致力在地化的社區照顧服務，實現長者在地老化的目標。目前全縣社區關懷據點數量達到100處，加上原民處力推的部落文化健康站有109站，全縣村里涵蓋率超過九成。截至今年10月，關懷據點服務人次高達3,561人次，預計明年目標擴增至110處據點，縣府透過公私協力，促進多元社會參與，期望讓更多長者提升生活自立。同時，積極培育高齡人力資源成為樂齡專業師資，強化家庭與社區功能，成為支撐高齡社會的重要力量。

台東縣社會處指出，過去關懷據點體適能課程多以健康操、簡易肢體活動為主，但參加的長輩身體功能不一，因此今年度計畫設計，除了提供專業的定點巡迴指導、站外課程實習及教學演示競賽以外，更導入「不倒翁健走仗運動」、「心肺能力訓練」、「全方位樂齡肌力」、「拒絕臥床生活樂齡指導」、「樂齡拳擊指導員」及「北歐式健走」等課程，帶入國際性、專業且多元向度的體適能證照課程。

社會處長陳淑蘭進一步說明，計畫於11月所辦理「北歐式健走」是一項包含伸展、有氧、肌力及平衡的全方位運動，這項運動透過手持「健走杖」進行，並運用簡單而特殊的健走杖健走技巧，在健走的同時訓練到身體多數肌群。透過專業師資帶領，協助帶站人員學習評估長輩體能狀況，掌握運動訓練技能，並進一步取得「北歐式健走」證照。

台東縣府期望透過這些與國際接軌的專業課程與實際操作，讓站點人員熟悉最新的運動技巧與訓練模式，提升服務品質，打造適合高齡者的友善社區環境。縣府將持續推動老年福利政策，建構高齡友善環境，實現全齡慢活宜居城市的願景。

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