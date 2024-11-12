《大武搧燒風》新書發表　以大武故事搧起人與地方的深厚情意

▲台東縣府《大武搧燒風》新書發表。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府舉辦大武出版計畫，深入地方進行訪談蒐錄，書寫大武人落地生根，與村落共生共榮、戮力打拼的生命故事，並於11日下午在「大武之心南迴驛」1樓巴塱衛館舉行《大武搧燒風》新書發表會，由縣府文化處長李吉崇代表縣長饒慶鈴參加，出身大武的立法委員黃建賓、大武鄉長王景昌等地方各界鄉親共同見證這本充滿地方特色與人文情懷的專書出版，也藉由分享在地故事，讓人進一步認識大武、親近大武。

台東縣文化處表示，《大武搧燒風》不僅是對大武這片美麗土地的深情告白，也是對於保存在地文史與常民記憶所做的一項紀錄。全書涵蓋七個主題篇章，以南迴公路為起點，從大武風華、移居大武、土地孕育、大武之味、走逛大武、人物故事、物件記憶主題，涵蓋公路經濟、族群遷徙與紮根、地方產業、人文和景點等豐富內容，並介紹當地特色產業、工藝和旅遊景點，帶領讀者深入了解大武的故事，讓更多人了解並珍愛這片土地，進一步促進在地觀光與產業發展。

文化處指出，臺東縣府推動「慢經濟」多年，對在地產業發展不遺餘力，支持小農經濟、地方慢旅行等計畫，也透過多元藝文與觀光活動點亮鄉鎮。另經由出版方式蒐錄、推廣在地知識學，期盼拉近人們與地方記憶的距離，擴大在地認同。

《大武搧燒風》是一種想望，也是一份期許，臨近山海交界的大武乘著公路經濟浪潮，歷經時代變遷，人們來去、村落輾轉分合及產業起伏，交織出順應與轉念、風土人文與各種生命故事。這不僅是一本兼具文史與生活感的書冊，如同人們印象裡的炙熱焚風，也是連結大武的獨特識別。期盼這本書帶來感動與共鳴，成為人們到訪並認識這片土地的一種契機，一齊感受大武人的堅韌與熱情。