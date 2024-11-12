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台東縣府推動「海岸清理資訊平台」　共同守護美麗海岸

▲台東縣府推動「海岸清理資訊平台」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府推動「海岸清理資訊平台」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為守護美麗臺灣海岸，環境部建置「海岸清理資訊平台」（https://ecolife2.moenv.gov.tw/BeachCleanup），民眾只需進入平台，填妥個人資訊、設定髒亂點的定位座標，並上傳海灘現況照片，即可導入平台系統進入清理程序。相關海岸土地權管單位接手後，會在7天內完成清理作業，台東縣府指出，依據統計截至10月31日止，台東縣海岸管理單位共計處理4498件海岸髒亂案件，清理垃圾總量達3287.762公噸，動員人力達21630人次，每一位都是台東縣海洋海岸環境保護工作強力的後盾，同時呼籲大家養成垃圾不亂丟的好習慣，讓台東環境變得更美好。

台東縣政府表示，台東享受著台灣最長最美的海岸線，守護海岸環境並落實海洋保育，更是台東的責任，縣府以聯合國永續發展目標第14項「海洋生態」為出發點，積極推動「海岸清理資訊平台」、定期舉辦「向海致敬」跨平台會議、海岸巡檢以及春秋兩季的淨灘活動，確保海洋保育措施落實，也非常感謝各單位用行動來守護臺東藍。

台東縣環保局進一步指出，自「海岸清理資訊平台」推行以來，台東縣的海岸髒亂通報案件數量呈增加趨勢，依據統計今年至10月31日止，較去年同期，因113年度風災頻繁通報使清理案件數量增加531件，增幅度達8.82%，此現象顯示災後土地權管單位對於通報案件的掌握更全面，以及民眾對海岸清理資訊平台的利用逐漸普及，利用通報系統協助權管單位對髒亂點的掌握，減少了對環境的持續污染，更是反映海清平台的推廣有助於民眾參與環境的維護。

環保局呼籲，民眾若發現海岸（灘）環境髒亂，即可透過環管署「海岸清理資訊平台」通報，為環境保護盡一份心力，共同減少海洋污染風險，確保海洋生態永續發展，為未來世代留下乾淨的海洋。

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