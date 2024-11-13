批民進黨向外國人抹紅國民黨　朱立倫：你們有天變在野能接受嗎

記者鄭佩玟／台北報導

對於國民黨駐美代表處代表秦日新遭綠營點名，在國外到處講民進黨壞話，國民黨主席朱立倫今（13日）於中常會上表示要再次提醒民進黨，不要抹紅在野黨，扣帽子，甚至把國民黨講成跟共產黨一樣，這是不道德也不民主的，沒有執政黨會這樣抹紅、抹黑在野黨，「民進黨也有一天會變成在野黨，難道你們可以接受嗎？」

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

朱立倫強調，國民黨的國際外交一貫立場，就是國家優先、中華民國優先，用中華民國角度考量面對外國訪賓，朝野政黨都為國家努力，雖然政治立場不同，但不同的地方都可以跟國外友人分析，例如擁核、廢核，廢死反廢死等等；兩岸關係國民黨主張雙Ｄ戰略，民進黨主要是抗中對抗，這些外國人也都知道，「我再次提醒民進黨朋友，不要抹紅在野黨，扣帽子，甚至把國民黨講成跟共產黨一樣，這是不道德也不民主的」。

有關能源政策，朱立倫也疾呼「也是良心最重要」，明明知道台灣缺電、明明知道能源不足、明明知道綠電不可能短期之內達到目標、明明知道這些能源缺乏或者是缺電危機會造成國家安全的危機，每個外國訪賓，包括美國、日本、歐洲等都一再提醒，中央卻一定要硬著頭皮，違背良心、違背現實，去做這些相反的能源政策，最後遭殃的當然是全民，電價高漲，產業缺電，綠電弊案不斷發生，甚至影響整體的國家安全，這才是對國家最大的傷害。

朱立倫說，請所有民進黨人摸著良心，不要有意識型態，想一想今天台灣可以用現在能源政策度過未來這幾年危機嗎？

