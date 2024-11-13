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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

常委控「朱立倫一個眼神送我黨紀處分」　藍中常會因全代會激辯

▲▼國民黨中常會 朱立倫 發表談話 傅崐萁報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨中常委孫健萍控訴主席朱立倫一個眼神，自己就被送中常會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨將於24日召開全國黨代表大會，今年罕見的將全代會壓縮在2小時35分，中常委孫健萍今（13日）於中常會上開砲，批僅剩25分鐘留給「報告討論議程」，比國小班會還短，還算是真正的民主政黨嗎？但卻遭到另名陸配中常委何鷹鷺反彈，更提案送交考紀會黨紀處分，兩人更在會上舌槍唇戰。孫會後受訪時感嘆，只要自己發言，黨主席朱立倫一個眼神，陸配中常委就替主席護航保駕，以後中常會要改為「無皇萬歲萬萬歲嗎？」，喊要朱立倫出來講清楚。

孫健萍質疑，若常委在中常會對黨提出建議就要黨紀處分，那還算民主政黨嗎？沒收全代會能讓基層黨代表表達心聲嗎？民主制度走到今天，國民黨卻面臨黨主席一言堂。

不過被問到處分是否確定成案，孫健萍則說不清楚，但很湊巧只要他發言，「主席眼神一看，陸配中常委隨即發言」，今天更直接提案要求黨紀，他不知道為何這麼巧，但只要一發言向主席提出建議，何鷹鹭必然護航，不知道是偶發事件還是中央授意？請朱立倫說清楚講明白。

與會人士則說，朱立倫並未捲入兩人論戰中，甚至還當起勸架角色，尤其當孫健萍聽到何鷹鹭發言反對時，據傳相當生氣，更一直碎碎念，朱還緩頰，「孫常委不要生氣」，還一度要何鷹鹭別再說了；另外送考紀會一事也是無中生有，朱立倫在會上也說，黨本來就是開放的，每個人的建議都正面看待。

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