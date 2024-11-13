民團批「政府帶頭加薪」淪空話　卓榮泰：盼最低薪資能持續攀升

▲行政院長卓榮泰受訪。（圖／記者陳家豪攝）



記者陳家祥／台北報導

「公務機關低薪受雇者聯盟」今（13日）於行政院門口舉辦「起薪沒4萬，就是真低薪，政府根本沒良心」記者會，批評政府宣示「帶頭加薪」淪空話。對此，行政院長卓榮泰說，目前2萬8590元就是未來的最低工資，「我們當然希望能夠持續往上攀升」，明年政府約聘僱人員的薪資將達到最低工資的1.1倍，也希望民間至少要往這方向來做更多努力。

卓榮泰說，經過整個討論之後，薪資審議工作將最低工資調整起來，這是連續幾年當中都做這樣的調整，目前2萬8590元就是未來的最低工資，「我們當然希望能夠持續往上攀升」。

卓榮泰提到，除了政府在明年對軍公教加薪外，也希望民間企業也能同步加薪，政府更要起帶頭作用，所以對於中央政府的約聘僱人員、承攬契約合作人員以及勞務採購人員，都要求明年能達到最低工資的1.1倍，同時也希望民間至少要往這方向來做更多努力。

另外，卓榮泰說，在《就業服務法》裡面，也希望能調整將薪資揭露的最低標準由4萬元調整到5萬元，增加新的透明度，以利於人力市場互相做有利的溝通，同時也對於上市櫃公司希望能將公司的盈餘能分配給員工，也能達到更高的薪資，是否有這樣的能力跟做法，也會列為未來審核的標準中。

卓榮泰強調，政府的總總做法，是希望由政府帶頭、民間響應，能達到勞資和諧，一方面照顧勞工的權益，一方面也讓產業有持續競爭跟發展的能力。