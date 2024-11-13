川普重返白宮　卓榮泰：將成立專案小組提出台美合作新模式

▲行政院長卓榮泰受訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者陳家祥／台北報導

美國總統大選落幕，共和黨總統候選人川普重返白宮，未來國際情勢的變化也備受關注。行政院長卓榮泰今（13日）表示，新的人事當然會有新的模式，無論從經貿科技或所有其他面向的合作，「在這種新的國際情勢跟未來局勢發展底下，已經請鄭麗君副院長直接設立專案小組」，就台美之間未來如何加強雙邊科技、貿易跟其他的各項合作，進行全面性的研判。

行政院長卓榮泰今接見「全美台灣同鄉會2024返台參訪團」時表示，感謝各位團員持續在僑居地發揮影響力，為台灣發聲、宣揚台灣的進步。

另外，卓榮泰也提到，為增進台美經貿、國防、科技合作及人民交流，已請鄭麗君副院長主持專案小組會議，希望儘速提出比以往更積極有效的方案。同時，台灣會承擔更多保護自己的責任，與全世界更多民主陣營國家站在一起，共謀印太地區穩定與和平發展。

而卓榮泰下午出席模範公務人員頒獎典禮前受訪，針對「儘速提出台美經貿國防合作新模式」，是否代表未來有明確的軍購目標？卓說，要再次恭喜川普總統、范斯副總統當選人，期待未來在現在的基礎上，繼續發展台美之間的關係，也對於新的總統能繼續帶領民主夥伴國家持續進步。

卓榮泰說，感謝美國總統在過去這麼多年時間以來，對台美關係的付出，未來新的美國政權和平移轉後，新的人事當然會有新的模式，無論從經貿科技的合作或所有合作方面，「在這種新的國際情勢跟未來局勢發展底下，已經請鄭麗君副院長直接設立專案小組」，就台美之間未來如何加強雙邊科技、貿易跟其他的各項合作，進行全面性的研判。

另外，針對台美21世紀貿易倡議的談判，卓榮泰說，目前已進入第二階段，也有相當多的包括勞動、農業、勞工等，也持續在洽談中，這都是整體在未來合作的各種事項之一，我們會從這方向逐步加強。