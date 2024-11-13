不提院版《財劃法》　卓榮泰：目前版本執行起來最有把握

▲行政院長卓榮泰受訪。（圖／記者陳家豪攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院財委會上周火速初審通過「財政收支劃分法」修正草案，今（13日）「和平」表決確認議事錄。針對在野黨喊話行政院提出版本，院長卓榮泰說，「目前的財劃法執行起來是最有把握的」，暗示不會提出院版。卓強調，未來就是力求執行得更公平，「我最在意的是，如何讓現在22縣市當中，財政能力比較差的縣市，能夠透過積極的方法把它提升起來」。

「財政收支劃分法」修法近來風波不斷，立法院財委會上周火速初審通過草案，11日發生「確認議事錄」大戰，綠主張不確認，但引發藍不滿，雙方一度發生口角。財委會今開會再次進行確認議事錄，最終在「和平」表決下成功確認。

卓榮泰說，行政院經過很仔細盤點後，「我們認為目前的財劃法執行起來是最有把握的」，因為過去到現在，每一年對地方政府的實際補助，無論是一般性補助或是統籌分配稅款補助，都是逐年增加，明年更增加到1兆51億。

卓榮泰指出，這就是中央直接對地方各種重大公共建設、社會福利項目的直接補助，同時也大幅改善地方政府的財政能力，所以地方政府的各種財政能力，包括負債等等，都明顯改善。由此可見，執行這麼多年以來，這套是中央政府最有把握執行的。

「那未來，大家會力求讓它執行得更公平。」卓榮泰說，他最在意的是，如何讓現在22縣市當中，財政能力比較差的縣市，能夠透過積極的方法把它提升起來。

卓榮泰認為，這個就是提升財政能力較差縣市的競爭力、財政力，未來在進行朝野協商的過程當中，會把執政團隊的想法，透過黨團跟在野各黨團溝通協調，希望在現有的基礎底下，朝更公平，而且更提高財政力、提升經濟力的方向，來做雙方能夠接受的條件。