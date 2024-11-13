翁曉玲堅持刪「吳斯懷條款」絕不撤案　綠委：沒成案當然不用撤

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委翁曉玲近日提案修《兩岸人民關係條例》「吳斯懷條款」部分，要將退將等赴中參與黨政軍活動的規範與罰則全數刪除。據了解，該提案僅五名藍委連署提案，其餘藍營民代紛紛走避，翁曉玲則嗆聲不會屈服於綠色恐怖、絕不撤案。對此，綠委洪申翰今（13日）表示，問題是連羅智強都撤簽了，「根本沒成案，當然不用撤案」。吳思瑤也指出，尊重翁曉玲不撤案，但案子在那裡，就會讓她的政黨與不斷地承受社會質疑。

近年有多位國軍退將赴陸參加統戰活動、唱陸國歌遭裁罰。引起翁曉玲不滿，翁認為退將唱大陸國歌是出自禮貌，因此提案修《兩岸人民關係條例》「吳斯懷條款」部分，要將退將等赴中參與黨政軍活動的規範與罰則，全數刪除。

據了解，該提案共有5名藍委連署提案，包含黨團幹部傅崐萁、林思銘、藍委陳永康、葉元之，另外，藍委羅智強則是在昨晚新聞露出後緊急撤簽。在媒體出現報導後，藍營立委避之唯恐不及，沒有委員願意簽字連署，還有已簽字委員緊急要撤回連署，最終該案在人數未到15人門檻狀況下無法送案。

由於相關提案引發議論，而在輿論延燒後，翁曉玲在臉書發出痛批，民進黨政府只准州官歌頌台獨，不許百姓起身致意，「面對如此極權統治，本人不會撤簽法案。」

對此，綠委林楚茵則批評，才走了吳思懷又來一個翁曉玲，當年國民黨前立委吳思懷，身為退將，居然有臉跑去中國唱大陸國歌，有辱退將風骨，這才訂下了這條法律來防範類似的行為。結果「我就是比你大」的翁曉玲，居然現在在連署要把這條刪掉？

林楚茵質疑，難道翁曉玲比中華民國還大？她心裡已經沒有台灣了，退將去中國效忠也可以接受？這種毫無底線的提案，是在幫誰開方便之門？是要我們國家安全何去何從？

吳思瑤受訪時表示，向敵對國家輸誠，這種參與歌功頌德的統戰，還洋洋得意說是禮貌行為，這是台灣人沒有人可以接受的，尊重翁曉玲不撤案，但案子在那裡，就會讓她的政黨與她個人不斷地承受社會質疑，很多國民黨委員都紛紛撤案，有一點基本Sense的人，要面對民意壓力的從政者，都有這種基本判斷。

吳思瑤直言，翁曉玲就是一個不分區立委，真的離民意非常遙遠，尊重她不撤案，但不知道她能成案嗎？尊重個別委員提案，但提案就是讓她持續被社會質疑，請翁曉玲自己有點智慧。她感嘆，《憲法訴訟法》部分，翁曉玲不是笨而是壞，但這個「吳斯懷條款」，翁曉玲是笨更是壞。