快訊／賴清德核定空軍司令由鄭榮豐上將接任　劉任遠調府戰略顧問

▲國防部副參謀總長執行官鄭榮豐上將，將調任空軍上將司令。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德核定，空軍司令劉任遠上將調任總統府上將戰略顧問，而空軍司令由參謀本部副總長執行官鄭榮豐上將接任；至於參謀本部上將副總長執行官，則由空軍副司令黃志偉中將調任，並晉任空軍二級上將。相關人事調動案，於本月14日生效。

國防部表示，空軍副司令黃志偉中將是空軍官校76年班、美空戰院99年班，曾任空軍司令部參謀長、空軍作戰指揮部指揮官、空軍司令部副司令等重要職務，學、經歷完整。任現職期間，指導軍事戰略與戰備整備等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任參謀本部副總長執行官，俾藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。

至於劉任遠的調動，國防部指出，劉任遠獻身空軍迄今30餘載，始終傳承忠勇軍風，並以「勇於任事」的態度，戮力推動戰訓本務，於國防事務力求精進，為鞏固我空防安全做出卓著貢獻；基於整體人事考量適切調整後，由參謀本部副總長執行官鄭榮豐上將接任，俾在國家安全情勢複雜之際，繼續穩健推動空軍戰力成長，有效應處敵情威脅。

國防部說明，國軍各項人事調任作業，均依「陸海空軍任職條例」等規定，綜合考量職務屬性、任務執行需求及人員經管歷練等因素，依程序完成評選與薦報，檢討最適任人選調任。