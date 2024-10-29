準備獨旅亞洲！外國妹「只有兩地不想去」　他一聽秒苦笑

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友先前在阿姆斯特丹的機場候機時，被一位20歲的外國妹搭訕，對方用英文狂聊，還透露準備到亞洲獨旅，計畫去日本、泰國、菲律賓等，只有中國跟台灣沒想去，這讓他不禁在心裡苦笑道，「台灣觀光真的不行。」

網友在Dcard發文提到，當時他正無聊地滑手機，突然面前出現一位20歲、瘦瘦的荷蘭妹子，主動用英文跟他搭話，「她笑著抱怨這裡機場的排隊時間好長，明明時間到了也不讓人check in，實在沒效率，後面就跟我霹靂啪啦聊一大堆，說荷蘭什麼都要錢，四處沒廁所，真的很蠢。」

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對方還透露，自己的職業是護理師，為了慶生打算到亞洲旅行，像日本、泰國、菲律賓、印尼，只是完全沒想去中國跟台灣。聞言，原PO感到一絲尷尬，心想「台灣觀光真的不行。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

原PO表示，後來兩人有互換IG，回台後對方也偶爾會傳訊息問候，「我就當練習英文回說，歡迎她有機會到台灣旅遊，她也說如果去歐洲可以找她，她北歐西歐東歐都很熟。對我而言他就像小妹妹一樣，說來也奇特...這樣還能認識一位外國妹！」

對此，網友們紛紛回應，「我在美國玩三個月，這裡的人是真的都會打招呼，在路上不認識的人也會跟你聊很多，老實說是真的很友善」、「就普通搭話聊天而已」、「你連推銷台灣觀光都不會，我覺得你很扯」、「我在台灣也是很常被外國人搭訕」。