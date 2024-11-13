川普宣布馬斯克入閣「拯救美國」　任務是什麼？本人親自回應了

▲ 馬斯克在此次美國總統大選力挺川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統當選人川普12日宣布，將提名億萬富豪馬斯克（Elon Musk）及曾角逐共和黨初選的企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）入閣，領導新設的「政府效率部」，縮寫DOGE與馬斯克推廣的加密貨幣狗狗幣相同。該部門工作內容引發關注，馬斯克稍早也在社群平台親自回應。

馬斯克在川普發表聲明後回應，「這會在系統中引起強烈震撼，特別是對那些涉及政府浪費的人，而這樣的人可不少呢！」印度裔的拉馬斯瓦米也表示，「我們可不會手軟。」

All actions of the Department of Government Efficiency will be posted online for maximum transparency.



Anytime the public thinks we are cutting something important or not cutting something wasteful, just let us know!



We will also have a leaderboard for most insanely dumb… https://t.co/1c0bAlxmY0 — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024

馬斯克稍早又轉發一名網友貼文說明，「政府效率部所有行動都會在網路上公開，以提升透明度。只要大眾認為我們在削減一些重要的東西，或是沒有削減一些浪費的東西，請隨時告訴我們！我們會有一個排行榜，列出誰把人民納稅錢花得最蠢。這會很悲劇，但也會很有趣。」

BBC報導，馬斯克據稱砸了2億美元（約新台幣65億元）力挺川普競選活動；而拉馬斯瓦米曾在共和黨初選挑戰川普，提出廢除聯邦調查局（FBI）等一連串激進改革政策，去年4月曾提「讓每個台灣家庭擁槍」以自我防衛，8月受訪時又稱，若當選將保衛台灣免於中國可能的入侵，並將戰略模糊政策轉為戰略清晰，直到美國實現半導體獨立，退選後轉為川普忠實擁護者。

根據川普聲明，兩人將有權進行大規模政府開支改革，任務包括精簡政府官僚機構、削減多餘法規、減少不必要支出及重組聯邦機構，被視為「拯救美國運動」（'Save America' Movement）的關鍵措施。

川普表示，該部門業務可能成為「我們時代的『曼哈頓計畫』（Manhattan Projec）」，即美國二戰期間原子彈研發計畫。不過這個新部門形式目前尚不明確，聲明稱DOGE將「從政府外部提供建議與指導」，似乎暗示不會在正式的聯邦政府體系內。

聲明還提到，該組織將「與白宮及現有的管理與預算辦公室合作，推動大規模結構性改革」，希望能為政府帶來「前所未有的企業家運作方式」，而兩人的任務截止日為2026年7月4日美國獨立日，目前不清楚到期後是否繼續擔任此職位。

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