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川普宣布馬斯克入閣「拯救美國」　任務是什麼？本人親自回應了

▲▼馬斯克在此次美國總統大選力挺川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 馬斯克在此次美國總統大選力挺川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統當選人川普12日宣布，將提名億萬富豪馬斯克（Elon Musk）及曾角逐共和黨初選的企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）入閣，領導新設的「政府效率部」，縮寫DOGE與馬斯克推廣的加密貨幣狗狗幣相同。該部門工作內容引發關注，馬斯克稍早也在社群平台親自回應。

馬斯克在川普發表聲明後回應，「這會在系統中引起強烈震撼，特別是對那些涉及政府浪費的人，而這樣的人可不少呢！」印度裔的拉馬斯瓦米也表示，「我們可不會手軟。」

馬斯克稍早又轉發一名網友貼文說明，「政府效率部所有行動都會在網路上公開，以提升透明度。只要大眾認為我們在削減一些重要的東西，或是沒有削減一些浪費的東西，請隨時告訴我們！我們會有一個排行榜，列出誰把人民納稅錢花得最蠢。這會很悲劇，但也會很有趣。」

BBC報導，馬斯克據稱砸了2億美元（約新台幣65億元）力挺川普競選活動；而拉馬斯瓦米曾在共和黨初選挑戰川普，提出廢除聯邦調查局（FBI）等一連串激進改革政策，去年4月曾提「讓每個台灣家庭擁槍」以自我防衛，8月受訪時又稱，若當選將保衛台灣免於中國可能的入侵，並將戰略模糊政策轉為戰略清晰，直到美國實現半導體獨立，退選後轉為川普忠實擁護者。

根據川普聲明，兩人將有權進行大規模政府開支改革，任務包括精簡政府官僚機構、削減多餘法規、減少不必要支出及重組聯邦機構，被視為「拯救美國運動」（'Save America' Movement）的關鍵措施。

川普表示，該部門業務可能成為「我們時代的『曼哈頓計畫』（Manhattan Projec）」，即美國二戰期間原子彈研發計畫。不過這個新部門形式目前尚不明確，聲明稱DOGE將「從政府外部提供建議與指導」，似乎暗示不會在正式的聯邦政府體系內。

聲明還提到，該組織將「與白宮及現有的管理與預算辦公室合作，推動大規模結構性改革」，希望能為政府帶來「前所未有的企業家運作方式」，而兩人的任務截止日為2026年7月4日美國獨立日，目前不清楚到期後是否繼續擔任此職位。

►快訊／川普宣布「馬斯克、企業家拉馬斯瓦米」領導政府效率部

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