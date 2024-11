川普宣布馬斯克入閣「拯救美國」　任務是什麼？本人親自回應了

▲ 馬斯克在此次美國總統大選力挺川普。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國總統當選人川普12日宣布,將提名億萬富豪馬斯克(Elon Musk)及曾角逐共和黨初選的企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)入閣,領導新設的「政府效率部」,縮寫DOGE與馬斯克推廣的加密貨幣狗狗幣相同。該部門工作內容引發關注,馬斯克稍早也在社群平台親自回應。

馬斯克在川普發表聲明後回應,「這會在系統中引起強烈震撼,特別是對那些涉及政府浪費的人,而這樣的人可不少呢!」印度裔的拉馬斯瓦米也表示,「我們可不會手軟。」

All actions of the Department of Government Efficiency will be posted online for maximum transparency.



Anytime the public thinks we are cutting something important or not cutting something wasteful, just let us know!



We will also have a leaderboard for most insanely dumb… https://t.co/1c0bAlxmY0