川普上任第一天將揮大刀！加強執法擋移民　終止拜登人道計畫

▲ 川普傳出將取消拜登政府的招牌合法入境計畫。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

路透社引述3名知情人士說法報導，美國總統當選人川普將在上任第一天採取一系列行政行動加強移民執法，並取消現任總統拜登政府的招牌合法入境計畫。

路透社報導，川普的初期行政行動將啟動他的移民政策，包括兌現選前承諾，將人數創紀錄的非法移民驅逐出境。這波大刀闊斧的行動將由即將任職的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）和其他共和黨移民強硬派官員主導。

霍曼曾於2017年至2018年在川普執政期間擔任美國移民暨海關執法局（ICE）代理局長，在他40年的職業生涯中，一路從前線邊境巡邏人員晉升為代理局長，因此將對美國移民制度瞭若指掌。

美國國土安全部估計2022年有1100萬名沒有合法身分的移民，人數可能已經增加。紐約、芝加哥和丹佛等一些接收移民的城市苦於為他們提供住房和援助。

川普的目標是進一步讓非法越境情事減少，採取整體政府協調做法，以逮捕、拘留和驅逐大量人員。

不具名的知情人士表示，這波行政行動將賦予聯邦移民官員更大的自由度，得以逮捕沒有犯罪紀錄的人、向美墨邊境增兵以及重啟邊境圍牆建設。

知情人士說，某些群體也可能被列為優先驅逐的對象，例如支持巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）並違反學生簽證條款的國際學生。

移民暨海關執法局可能會動用軍機將人驅逐，並尋求其他政府機構協助載運被驅逐者。

另一項命令將涉及邊境安全，川普打算派遣國民兵（National Guard）前往邊境，並宣布非法移民為國家緊急狀態，以釋出邊境築牆經費。

知情人士透露，川普也預計將終止拜登政府的人道主義計畫，這些計畫在近年來允許數以十萬計移民合法入境，且川普可能鼓勵那些臨時入境許可（parole）過期的人自願離開。知情人士還說，自願離開的人可能獲准申請合法入境且無懲處。

川普的交接作業仍處於初期階段，相關計畫可能會在明年1月20日就職前調整內容。路透社尋求置評，但川普發言人未回應。（譯者：盧映孜／核稿：陳昱婷）