　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普提名《福斯新聞》主持人赫格塞斯任國防部長　顧立雄樂觀其成

▲▼《福斯新聞》（Fox News）主持人彼得海格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／達志影像／美聯社）

▲《福斯新聞》（Fox News）主持人彼得海格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜冠霖／台北報導

據外媒報導，美國準總統川普今（13）日宣布，將提名曾在伊拉克、阿富汗服役的福斯新聞主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）出任國防部長。對此，國防部長顧立雄受訪時表示，對於友台的人事安排，都表示樂觀其成。

顧立雄今赴外交及國防委員會報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪，對於川普宣布由眾議員瓦爾茲出任白宮國安顧問。瓦爾茲是眾議院外國軍事銷售「老虎小組」一員，曾表示美國提前協助台灣等合作夥伴與盟友武裝至關重要。對該人事，顧立雄回應，民主政治下的人事更迭都表示尊重，要特別表達對瓦爾茲在眾議院領導成立老虎小組，加速對台軍售交付表示感謝。

對於軍購，顧立雄表示，台美之間有綿密的軍事交流合作機制，已經成為制度性安排，符合作戰需求的部分，都會在這些制度性的軍事交流機制中提出，現在著重四個面向：不對稱戰力建構、強化作戰韌性、提升後備戰力以及提升灰色地帶應處。

顧強調，秉持四個面向跟美方溝通，提出符合上述面向的武器、裝備以及訓練等等。

有媒體追問軍購選擇是否適當？顧立雄表示，從作戰時需、財政預度都會考量，著重在上開四大面向，符合四大面向的部分先跟美方溝通，未來川普政府也是根據既有軍事交流機制溝通，就應該籌獲的武器裝備溝通，武器籌獲管道多元，因為有自製部份以及軍購、商購等。

顧強調，談到特定武器裝備並不適宜，根據台美默契及慣例，不會在知會國會前作任何公開說明。

鷹式飛彈部分，顧立雄指出，根據整體考量已經沒有戰備需求，會依照汰除規定處理，屬於美式裝備部分，如果美方有要求要移轉的話，會根據相關規定進行相關作為，交付給美國後，再由美國自行決定如何處理。

至於共軍實彈射擊？顧立雄表示，國防部有偵測、都有掌握到，有在11日做一些實彈射擊，昨天有畫設保留區，有經過情監偵手段來看，沒有任何實彈射擊狀況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／荒唐！　警染毒吸到臉爛掉
阿堂鹹粥悄降價　最新售價曝光
快訊／1.4億大谷50轟紀念球101揭幕！　陳金鋒、張育成出
日媒超狠打分：台灣12強「只贏澳洲」
校園田徑場驚見「蚯蚓大軍」！　萬頭蠕動恐怖畫面曝
變態校長偷拍16歲少女裸體！　隨身碟滿滿畫面
快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發海警
快訊／鄭文燦子弟兵　遭起訴求刑10年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲剃光頭　黃國昌第一時間喊「無法表達感受」：我還沒看到畫面

王鴻薇「粉味」爆料翻車　綠委：台灣美女多「吃個飯都要被影射？」

財政部估今年超徵4000億！　李彥秀：「財政幻覺」恐債留子孫

翁曉玲擬刪「吳斯懷條款」引雜音　林思銘：會再溝通

抗議川普選「挺台大將」任國務卿？　中共出動30架次共機艦擾台

柯文哲為何光頭現身北檢？　黃揚明：看守所被告提出要求才會理髮

「我不會跟陳時中、王必勝道歉」　王鴻薇爆料翻車：監督有何不對

翁曉玲提案刪「吳斯懷條款」僅5人相挺　同僚走避、藍委看新聞急撤簽

柯文哲主動要求剃光頭　游淑慧：政治動作有「自清、宣誓」意味

川普提名《福斯新聞》主持人赫格塞斯任國防部長　顧立雄樂觀其成

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

陸男開車「保齡球式」撞人畫面曝

柯文哲剃光頭　黃國昌第一時間喊「無法表達感受」：我還沒看到畫面

王鴻薇「粉味」爆料翻車　綠委：台灣美女多「吃個飯都要被影射？」

財政部估今年超徵4000億！　李彥秀：「財政幻覺」恐債留子孫

翁曉玲擬刪「吳斯懷條款」引雜音　林思銘：會再溝通

抗議川普選「挺台大將」任國務卿？　中共出動30架次共機艦擾台

柯文哲為何光頭現身北檢？　黃揚明：看守所被告提出要求才會理髮

「我不會跟陳時中、王必勝道歉」　王鴻薇爆料翻車：監督有何不對

翁曉玲提案刪「吳斯懷條款」僅5人相挺　同僚走避、藍委看新聞急撤簽

柯文哲主動要求剃光頭　游淑慧：政治動作有「自清、宣誓」意味

川普提名《福斯新聞》主持人赫格塞斯任國防部長　顧立雄樂觀其成

陳南光出書「再談致富的特權」　陳冲：央行業績攸關致命房價

台積電先進晶片禁銷大陸 國台辦：最終損害是台企利益

高雄男請辣妹載他去「討面子」　球棒被搶換西瓜刀...見警落跑

柯文哲剃光頭　黃國昌第一時間喊「無法表達感受」：我還沒看到畫面

快訊／荒唐！嘉市警染毒吸到臉爛掉　搜出「喪屍菸彈」又涉詐

王鴻薇「粉味」爆料翻車　綠委：台灣美女多「吃個飯都要被影射？」

躲營區廁所上網賭博！陸軍志願役慘輸欠債累累　被長官抓包下場慘

天兔颱風估明發布陸上警報　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」

銳澤中籤賣掉最多賺4.85萬　掛牌首日蜜月行情漲逾4成

西門町「小香港街」港味消失　18間套房8100萬打包賣

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

政治熱門新聞

快訊／揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇道歉了

即／陳時中被烏龍爆料　美女醫師出面了

柯邀璩美鳳當國安會副祕？他曝潛台詞

王鴻薇翻車！被控是陳時中飯局「粉味」　香肩美女醫師身分曝光

翁曉玲提案刪「吳斯懷條款」嚇壞藍營　同僚走避、藍委急撤簽

陪柯文哲看海的心靈祕書被蔡壁如罵

勞動部公務員疑遭霸凌輕生　王婉諭列離譜經過：絕不能船過水無痕

柯剃光頭　她：有自清、宣誓意味

原不信柯文哲性騷！直到「他」發聲　游淑慧：難道看到的都只是假象

王鴻薇秀陳時中、王必勝應酬「爆乳辣妹送客照」

國民黨議員李柏毅攜手長腿正妹終結單身　蔣萬安、戴錫欽今見證

賴清德欽點首位APEC代表出發秘魯　林信義：努力說明台灣貢獻

柯文哲為何光頭現身北檢？　黃揚明：看守所被告提出要求才會理髮

快訊／翁曉玲稱退將唱陸國歌「禮貌」要刪吳斯懷條款　顧立雄回應了

更多熱門

相關新聞

川普宣布馬斯克入閣「拯救美國」　任務曝光

川普宣布馬斯克入閣「拯救美國」　任務曝光

美國總統當選人川普12日宣布，將提名億萬富豪馬斯克（Elon Musk）及曾角逐共和黨初選的企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）入閣，領導新設的「政府效率部」，縮寫DOGE與馬斯克推廣的加密貨幣狗狗幣相同。該部門工作內容引發關注，馬斯克稍早也在社群平台親自回應。

美準中情局長：中國是二戰來最大威脅

美準中情局長：中國是二戰來最大威脅

黃金存摺6天跌108元　成也川普、敗也川普

黃金存摺6天跌108元　成也川普、敗也川普

快訊／翁曉玲稱退將唱陸國歌「禮貌」要刪吳斯懷條款　顧立雄回應了

快訊／翁曉玲稱退將唱陸國歌「禮貌」要刪吳斯懷條款　顧立雄回應了

即／川普宣布馬斯克、拉馬斯瓦米領導政府效率部

即／川普宣布馬斯克、拉馬斯瓦米領導政府效率部

關鍵字：

川普福斯新聞顧立雄瓦爾茲老虎小組

讀者迴響

熱門新聞

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

快訊／揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇道歉了

畢書盡遭老東家求償3千萬！痛心暴哭

天兔「深夜偷偷卷眼」轉向時間延後　暴風圈恐涵蓋地區曝

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

面試問如何3秒把冰變成水？他出奇招錄取

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

朴浩山道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」

LINE「17款免費貼圖」限時下載！超Q麥當勞、柴犬皮皮

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

宋再臨好友「衝家中驚見遺體」

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面