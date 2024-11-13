川普提名《福斯新聞》主持人赫格塞斯任國防部長　顧立雄樂觀其成

▲《福斯新聞》（Fox News）主持人彼得海格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

據外媒報導，美國準總統川普今（13）日宣布，將提名曾在伊拉克、阿富汗服役的福斯新聞主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）出任國防部長。對此，國防部長顧立雄受訪時表示，對於友台的人事安排，都表示樂觀其成。

顧立雄今赴外交及國防委員會報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪，對於川普宣布由眾議員瓦爾茲出任白宮國安顧問。瓦爾茲是眾議院外國軍事銷售「老虎小組」一員，曾表示美國提前協助台灣等合作夥伴與盟友武裝至關重要。對該人事，顧立雄回應，民主政治下的人事更迭都表示尊重，要特別表達對瓦爾茲在眾議院領導成立老虎小組，加速對台軍售交付表示感謝。

對於軍購，顧立雄表示，台美之間有綿密的軍事交流合作機制，已經成為制度性安排，符合作戰需求的部分，都會在這些制度性的軍事交流機制中提出，現在著重四個面向：不對稱戰力建構、強化作戰韌性、提升後備戰力以及提升灰色地帶應處。

顧強調，秉持四個面向跟美方溝通，提出符合上述面向的武器、裝備以及訓練等等。

有媒體追問軍購選擇是否適當？顧立雄表示，從作戰時需、財政預度都會考量，著重在上開四大面向，符合四大面向的部分先跟美方溝通，未來川普政府也是根據既有軍事交流機制溝通，就應該籌獲的武器裝備溝通，武器籌獲管道多元，因為有自製部份以及軍購、商購等。

顧強調，談到特定武器裝備並不適宜，根據台美默契及慣例，不會在知會國會前作任何公開說明。

鷹式飛彈部分，顧立雄指出，根據整體考量已經沒有戰備需求，會依照汰除規定處理，屬於美式裝備部分，如果美方有要求要移轉的話，會根據相關規定進行相關作為，交付給美國後，再由美國自行決定如何處理。

至於共軍實彈射擊？顧立雄表示，國防部有偵測、都有掌握到，有在11日做一些實彈射擊，昨天有畫設保留區，有經過情監偵手段來看，沒有任何實彈射擊狀況。