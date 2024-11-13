彰化透天厝竄濃煙！住警器狂叫「發生火災」　3人逃屋頂畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市中山路1段一棟4樓透天厝民宅發生大火！火勢從1樓竄燒，住警器不斷鳴叫，住在屋內的79歲阿伯中風行動不便，妻子與外籍看護將他攙扶，原本想往屋外逃，但整棟樓佈滿濃煙，只好往樓頂逃生，驚險站在屋頂上等待救援的畫面被民眾拍下，消防動用雲梯車，引導3人順利救出送醫治療，所幸皆無生命危險。

▲彰化市透天厝民宅大火，妻子與看護攙扶中風阿伯等待雲梯車救援。（圖／張先生提供，以下同）

從曝光的畫面中，可以看到該棟住宅2樓、3樓外佈滿大量濃煙，頂樓的大門打開，濃煙也跟著竄升，阿伯在妻子與看護攙扶冒險爬上屋頂，聽到樓下消防車的聲音此起彼落，但3人卻相當鎮靜，站著等待消防人員。

▲彰化市透天厝民宅大火。（圖／記者唐詠絮翻攝）

很快雲梯車抵達屋頂，阿伯與妻子與看護先後在消防員引導協助下，順利登上雲梯車，結束一場虛驚，所幸3人僅受到輕微嗆傷，無生命危險，送醫觀察。

消防局指出，這起火警住警器發揮很大功效，火災初期，住警器偵測濃煙或高溫，發出高分貝聲響「發生火災」，提醒該棟住戶逃生，因此建議民眾住家應安裝住警器，以保障生命財產安全。

▲彰化市透天厝民宅大火，住警器發揮功效。（圖／記者唐詠絮翻攝）

也同時提醒民眾，一旦發現火災發生時，應前往安全門方向，若開啟安全門無煙，表示安全梯未被濃煙侵襲請往下逃生至避難層； 若開啟後發現有煙，立即關上安全門，往有窗戶的居室避難，避難時務必關上門，並立即撥打119派人救援。

