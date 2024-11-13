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川普來算帳了！曾讓幹員搜索海湖莊園　FBI局長瑞伊恐走人

▲▼FBI局長瑞伊（Chris Wray）。（圖／路透）

▲FBI局長瑞伊（Chris Wray）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統當選人川普將於明年1月就任，目前正積極布局人事，最重視的就是忠誠，而最新消息指出，他正考慮撤換聯邦調查局（FBI）局長瑞伊。瑞伊在2017年由川普提名上任，但他任內不但讓幹員搜索川普住處，甚至在今年川普遭開槍時，一度稱他不是被子彈擊中，這都讓川普覺得遭到背叛。

綜合外媒報導，消息人士向NBC透露，川普考慮撤換FBI局長瑞伊（Chris Wray），由他的顧問巴特爾（Kash Patel）接替，也有意讓巴特爾領導中央情報局（CIA）。

瑞伊於2017年獲川普任命擔任FBI局長，任期10年。一名消息人士指稱，瑞伊享受FBI局長一職，有意做滿任期。但根據另一名消息人士，瑞伊也已做好準備，川普可能將他撤換。

川普目前正積極布局人事，其中最重視的就是忠誠，儘管瑞伊是由川普提名上任，但兩人自此之後關係疏遠。瑞伊2021年03月出席參院聽證會時，指控川普支持者硬闖國會大廈，釀成5死，涉及國內恐怖主義，矢言要追究他們的責任。

到了2022年8月，瑞伊又容許聯邦調查局幹員搜索川普在佛羅里達的私宅「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago），尋獲多個被標記為「最高機密」的文件。

瑞伊今年7月在眾院作證時，也未說明導致川普槍擊受傷的是子彈還是彈片，在選舉時刻引起大量網路臆測；川普當時也氣得在社群平台發文大罵，「大錯特錯！所以他也不清楚恐怖分子和罪犯破紀錄的進入美國境內的原因。」

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