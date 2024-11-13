深夜遭酒吧解僱！18歲少女「裸體」穿越大路　下秒被撞飛倒地

▲珍妮絲9日全身赤裸地在街上逆行後，被車意外撞倒送院。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

墨西哥18歲少女珍妮絲（Luz Janeth）9日被人發現全身赤裸地走在一條繁忙道路上，隨後在嘗試穿越馬路時被車撞倒，目前正在醫院接受治療。警方現已展開調查，以釐清事發經過及背後原因。

《每日郵報》據當地媒體報導，有人目擊這名少女9日在蒙特雷（Monterrey）的多車道道路上逆行。從監視器畫面可見，她不時在車流中穿梭，數次險些被車輛撞到。期間，一些車輛為避免碰撞而減速，但她最終在左側車道被一輛SUV撞倒。

Arrollan a mujer desnuda en Garza Sada, N.L.



Una mujer que caminaba desnuda y apurada por la avenida Garza Sada, resultó herida tras ser atropellada al sur de Monterrey, en la colonia Caracol



En videos se puede ver como la mujer, identificada como Luz Janeth de 18 años deambula… pic.twitter.com/FpSUeNIsQT — Gamavisión Noticias (@gamavisionmx) November 11, 2024

意外發生後，珍妮絲被緊急送往市立醫院急救，不過媒體暫時還不清楚她的身體狀況。據El Horizo​​​​nte報導，她當晚在一家酒吧工作，不料卻被突然解僱，接著就發生了這起意外。據悉，她的男友曾在晚間11時撥電給她要接她下班，不過珍妮絲一直沒有接電話。

目前，當地檢察長辦公室已發布聲明，稱當局正對此案展開調查，以確定事件的背景和動機，不過地方媒體指出，類似事件已不是第一次在當地發生。6周前，一名裸體的男子曾被發現行走在聖佩德羅加爾薩加西亞市（San Pedro Garza García）的街道上，而被警方扣留。