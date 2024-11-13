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日常潮流新地標！全家「Convenience Wear」T恤、連帽上衣、長褲、襪子隨手搭出專屬風格

▲▼全家便利商店,Convenience Wear,服裝,穿搭,日本,時尚。（圖／全家提供）

▲在日本造成話題旋風的全家便利商店服飾品牌「Convenience Wear」終於來台了，現在只要走進街邊的全家就能穿上日常百搭的時尚單品。（圖／全家提供，下同）

消費中心／綜合報導

在日常忙碌的生活裡，誰會想到只要走進家門口的全家便利商店，不僅能買到美食、日用品，甚至連時尚衣物也能輕鬆入手？這就是「Convenience Wear」帶來的驚喜。由日本全家便利商店打造的服飾品牌，從2019年甫上市就迅速成為熱門話題，其「更愛自己吧」的品牌理念，強調用「好素材、好技術、好設計」打造每件衣物，讓人們在簡單生活中也能擁抱時尚品味，透過標配永續精神的Convenience Wear服飾，多愛自己和這個世界一點！

現在台灣消費者也只要逛逛全家便利商店，就能搞定一整天的穿搭需求，「Convenience Wear」在台初登場！不論是輕便的今治手帕、舒適百搭的襪子，還是讓人驚豔的連帽上衣、長袖T恤、保暖發熱衣，甚至是內褲，從頭到腳、從裡到外的穿搭，都可以在全家便利商店一站式購足，而且還能穿得非常舒適又時髦。

▲▼全家便利商店,Convenience Wear,服裝,穿搭,日本,時尚。（圖／全家提供）

便利商店裡的時尚革命：為更愛自己而穿

「Convenience Wear」不只是台灣全家便利商店的新亮點，更是便利商店文化的一場革命。從最初的日本市場到如今在台灣的首次登場，不僅改變了消費者的購物習慣，也顛覆了我們對便利商店的認知；從設計理念到材質選擇，「Convenience Wear」都體現了對「便利」的深刻理解，無論是離家就近隨手挑選，還是下班後突然需要一件舒適衣服的應急需求，這些隨處可得的時尚單品，滿足了現代人多樣的生活需求。

但你以為便利商店買的衣服或襪子、手帕等織品很普通？那可就大錯特錯！「Convenience Wear」由曾參與里約奧運會與巴黎時裝周的設計師落合宏理演繹時尚感，一雙專注於細節的眼睛，讓每一件衣物都融入了對生活的觀察，兼具實用和簡約美感，能夠一穿再穿、多次使用也不膩。更能藉由自身穿搭來表達生活態度，全家便利商店想要打破傳統的性別界限，打造無性別、無壓力的日常穿搭，精心選用舒適環保的材質，打造出簡單、素雅卻不失設計感的基本款服飾和單品，讓人可以輕鬆按照需求搭配，還能每天以實際行動挺地球永續。

這次台灣全家便利商店引進代表商品「襪子系列」，不論是男女皆宜的中長襪，還是短襪，這系列的襪子在日本已賣出超過2,000萬雙，嚴選材質穿起來柔軟貼腳，襪跟不易滑落，讓人走跳更自在有效率，最可愛的是設計了多款鮮豔顏色，像是綠、紫、玫瑰粉、煉瓦紅，在沉悶黯淡的秋冬季節裡帶來活潑亮點，無論是工作職場風還是假日悠閒穿搭，通通都能滿足需求，Convenience Wear商品全台全家限定店鋪販售，可上全家APP開啟「地圖趣」尋找販售店鋪。

▲▼全家便利商店,Convenience Wear,服裝,穿搭,日本,時尚。（圖／業者提供）

▲全家便利商店「Convenience Wear」推出男女皆可穿的中性線襪。單件129元。

▲▼全家便利商店,Convenience Wear,服裝,穿搭,日本,時尚。（圖／業者提供）

▲台灣全家便利商店販售「Convenience Wear」女士短襪。單件99元。

▲▼全家便利商店,Convenience Wear,服裝,穿搭,日本,時尚。（圖／業者提供）

▲▼台灣全家便利商店販售「Convenience Wear」男士襪。單件99元。

▲▼全家便利商店,Convenience Wear,服裝,穿搭,日本,時尚。（圖／業者提供）

全家20旗艦店更引入「Convenience Wear」中的萬人迷商品「今治手帕」，天氣炎熱、出門滿身大汗，從包裡或口袋拿出手帕擦汗的那一瞬間，絕對讓人對你留下氣質優雅的印象。今治手帕的柔軟材質，拿在手裡膚觸細膩、吸水性強，除了功能性滿分，更融入了耐用與質感的完美平衡，有沉穩的藍色、全家色系漸層和耐看波點等圖案，隨身攜帶或家中使用都非常實用。

▲▼全家便利商店,Convenience Wear,服裝,穿搭,日本,時尚。（圖／業者提供）

▲全家便利商店「Convenience Wear」今治手帕實用度極高。單件149元。

不斷挑戰的便利時尚：從春夏到秋冬的多元選擇

此外，品牌也不斷擴大跨界合作，增加產品的多樣性，從可口可樂到迪士尼等國際品牌，甚至與日本廣島棒球隊推出專屬商品，這些聯名商品不僅限於服飾，還包括毛巾、襪子等日常用品，使「Convenience Wear」成為日常生活不可或缺的一部分，並且提升了消費者對便利商店購物的全新體驗感。

在台灣全家20旗艦店除了能買到襪子以外，還能買到基本款的短袖及長袖T恤衫，黑、白兩色最經典好搭配，單穿或內搭都非常好運用；黑色的休閒連帽上衣和長褲，一整套穿起來就是現今最時髦的鬆弛感穿搭；寒流來襲需要輕薄又保暖的內搭，就穿上圓領、V領或高領的發熱衣，貼心設計不同領口，適合不同造型的外衣；另外，男女士的貼身內褲也能在全家買到，三角、平口款式任君挑選，搭配上基礎黑色和條紋圖案，親膚感受讓人更自在。

▲▼全家便利商店,Convenience Wear,服裝,穿搭,日本,時尚。（圖／業者提供）

▲台灣全家便利商店售有「Convenience Wear」短袖及長袖T恤。短袖單件399元、長袖單件450元。

▲▼全家便利商店,Convenience Wear,服裝,穿搭,日本,時尚。（圖／業者提供）

▲舒適好看的黑色的休閒連帽上衣和長褲，一整套入手不用動腦想搭配，上衣890元、褲子850元。

▲▼全家便利商店,Convenience Wear,服裝,穿搭,日本,時尚。（圖／業者提供）

▲高領發熱衣單件399元。

▲▼全家便利商店,Convenience Wear,服裝,穿搭,日本,時尚。（圖／業者提供）

▲由左至右為條紋四角內褲249元、女士三角內褲199元、平口內褲219元。

在忙碌的早晨，甩開「今天穿什麼？」的煩惱吧！全家「Convenience Wear」時尚革命打破了人們與時尚的距離，不再侷限於精品或百貨公司，現在只要走進全家便利商店，隨手挑件「Convenience Wear」，實用與時尚的完美結合不僅滿足穿搭需求，還能展現你的品味與態度，簡簡單單就穿出個人風格。「Convenience Wear」提倡的「更愛自己吧」概念，更提醒我們在忙碌的生活中認真著裝也是愛自己的一種表現，下次經過全家，不妨駐足看看這些小驚喜，說不定就能為日常帶來一點有趣的新發現。

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