南消五大隊文賢分隊　辦理護理之家搶救組合訓練

▲台南市消防局第五救災救護大隊，在仁德區慈心護理之家辦理「護理之家搶救組合訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期台南市消防局為強化護理之家場所發生火災時之應變能力，如遇災情擴大時，其能流暢的在消防人員抵達災害現場，將現場狀況進行交接並讓收容的病患得以迅速且妥善的逃生與安置，第五救災救護大隊在仁德區慈心護理之家辦理「護理之家搶救組合訓練」。

演練包含護理之家員工、文賢、仁德、歸仁、永康、大灣消防等分隊，模擬火災搶救、人員避難疏散撤離等實境演練。

本次演練主要重點在於提升護理之家員工在初期滅火成效外，欲強化業者對員工自衛消防編組在災害來臨應變的重視性，12日由該護理之家負責人率領場內所有員工進行演練，模擬病房起火，護理之家啟動自衛消防編組人員實施初期滅火、災情通報及人員疏散等作為，藉此演練培養員工對於災害應變敏感度，以利於災害發生時可立即應變。

另針對護理之家疏散，消防人員演練抵達現場後，著消防衣帽鞋進入並搜尋未疏散人員，並劃定管制站清點疏散人員，於支援區成立指揮站，進行任務分配指示，由各單位架設固定式砲塔進行水霧防護、及會同受傷人員進行救護行動等。演練過程以救災人員安全為第一優先考量，並疏散清點人數順利完成搶救任務。

市長黃偉哲強調，場所應加強自主的防災能力，針對有避難弱者場所，除了要考量內部的人員初期滅火外，更需要加強避難疏散演練熟悉度並與公部門、鄰里做好緊急聯繫溝通管道，以因應災害的應變。

消防局長李明峯表示：同仁於執行火災搶救案件時，切記個人裝備穿戴務必確實，並將受困人員第一時間救出後再阻隔火勢，不可因過於焦急求快而疏忽細節造成不必要的危險。藉由大隊組合訓練提升整體救災作戰能力，才能有效提升火災搶救效能，保護救災人員安全，使災害損害降至最低。