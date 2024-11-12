澳洲「屍花」開了！死老鼠腐臭味四溢　民眾排隊搶聞

▲澳洲稀有的泰坦魔芋盛開，吸引不少民眾排隊朝聖。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

澳洲墨爾本最近有一朵稀有的泰坦魔芋（俗稱「屍花」）盛開，散發出濃烈的腐臭氣味，吸引成千上萬人湧入吉朗市（Geelong）的植物園排隊觀賞。這種罕見的植物每次開花僅持續24至48小時，周期難以預測，有時甚至十年才開花一次。

據CNN報導，泰坦魔芋因開花時會釋放類似腐爛動物的惡臭來吸引甲蟲、蒼蠅等傳粉者而得名。澳洲這朵稀有的泰坦魔芋在開花後，讓許多首次聞到「屍花」氣味的遊客印象深刻。一個小孩形容，它的味道聞起來「就像是死老鼠一樣」，還有人認為它的氣味接近於「臭池塘」。

這朵泰坦魔芋在2021年自阿德萊德移植至吉朗植物園，園藝學家自此以來持續關注其生長情況。自開花消息傳出後，吉朗植物園湧入大批遊客，僅開花首日便吸引約5000人前來一睹風采。公園經理麥克維納（Reese McIlvena）表示，植物園刻意延長開放時間至11月12日，讓更多人觀賞這難得的景象。

此外，園區也提供直播服務，讓無法親臨的民眾仍可在線上一睹「屍花」盛放的美麗。有遊客也刻意多次返回植物園，觀察「屍花」各階段的變化。隨著花期展開，「屍花」底部的葉片緩緩捲起，直至最終收攏於中央高聳的黃色花苞四周，花苞下部有數百朵小花組成，形成一個獨特的景觀。

瀕臨絕種的泰坦魔芋原產於印尼，目前已被國際自然保護聯盟列入瀕危物種紅色名錄。該聯盟指出，「屍花」可以存活30至40年，一生可以開花數次，但由於蘇門答臘森林的原生棲息地已被破壞，因此這種植物在野外只剩下幾百株。