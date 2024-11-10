「數千具鳥屍」沖上澳洲海岸！　候鳥遷徙大規模死亡

▲數千隻短尾水薙鳥，陳屍澳洲東海岸。（圖／翻攝自Facebook／Adrift Lab，下同。）

記者吳美依／綜合報導

澳洲東海岸出現候鳥「大規模死亡」事件，10月下旬開始，數千隻短尾水薙鳥（Short-tailed shearwater）的遺體被沖上海灘，而科學家目前尚不清楚原因，以及這是否屬於正常現象。

衛報報導，每年春天，大約20萬隻短尾水薙鳥飛越1.5萬公里，從北半球抵達澳洲南部，今年10月下旬開始，牠們卻數以千計地陳屍海灘上，昆士蘭州東南部、新南威爾斯州、維多利亞州澳洲東海岸都出現類似通報。

澳洲民間科學組織「Adrift Lab」估算，今年被沖上岸、死在海灘上的成年個體，達到數百或數千隻。研究員拉芙斯（Jennifer Lavers）認為，對於壽命較長的海鳥而言，這種大規模死亡事件很不尋常，而且「從演化角度來看並不合理」，被沖上岸的鳥兒都很瘦弱，意味著牠們難以找到足夠食物。

研究海鳥超過40年的沃勒博士（Dr Eric Woehler）也認為，這些鳥兒「基本上是在身體儲備不足的情況下開始遷徙。」短尾水薙鳥壽命超過40年，成年個體減少，可能對整體族群產生較大影響，因為每一對繁殖海鳥只會產下一顆蛋，每年撫養一隻雛鳥。



不過，在塔斯馬尼亞大學（University of Tasmania）研究短尾水薙鳥的蘿曼博士（Dr Lauren Roman）認為，要釐清死亡鳥隻的確切數量，以及這次大規模死亡是否正常，情況可謂相當複雜。

她指出，短尾水薙鳥每年遷徙時，多多少少會發生傷亡，但智慧型手機和社群媒體，提高了人們的關注度，「有一種觀點認為，死亡事件正在增加，但很難分辨事實是否真是如此，或者只是（民眾）意識抬頭的結果。」

蘿曼解釋，「如果牠們在塔斯馬尼亞海的正中央、距離岸邊數百公里，發生了大規模死亡事件，我們就不會看到」，而在這一群海鳥之中，即使只有一小部分，在靠近岸邊的地方喪命，也會導致數千或數百隻被沖上岸，「死亡數是否真的比過去更多，很難量化。」

事實上，2013年也曾發生一次類似事件，由於前一年海底火山噴發，產生大量浮石，卻被這些飢餓的海鳥誤食，在當時導致300萬隻短尾水薙鳥喪命，這起事件被認為與北太平洋的異常高溫有關。

蘿曼表示，研究人員正在努力釐清這次大規模死亡的因素與影響，儘管目睹相關場景可能令人心碎，但人們目前不應該過度驚慌，「因為這是每年這個時候的自然現象。」如果在海灘上發現鳥屍，不應該靠近或觸碰，而是聯繫野生動物當局。