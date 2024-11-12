被綁在床上電擊！70年約20萬人在照護機構受虐　紐西蘭總理道歉

▲紐西蘭總理盧克森為國家過去70年有約20萬人在照護機構受虐一事道歉。（圖／路透）

文／中央社

紐西蘭總理盧克森今天歷史性地向那些在國家照護機構遭到肢體虐待和性虐待的受害者致歉，承認他們過去在育幼院和精神病院承受「無法想像的痛苦」。

綜合法新社與路透社報導，根據近期一項公開調查，在1950年到2019年間，約有20萬名紐西蘭人在國家照護機構或宗教照護機構受虐，報告內容形容調查結果是「難以想像的國家災難」。

調查結果顯示，兒童遭教會照護人員性虐待，母親被迫將孩子送養，棘手的患者被綁在床上接受會誘發癲癇的電痙攣治療。

盧克森（Christopher Luxon）今天代表漠視這些悲慘事件通報的歷任政府道歉。

他在國會演說中表示：「我很抱歉，當你們站出來通報受虐時，沒人相信你們…你們之中有些人可能覺得，經歷這麼久、這麼多傷痛後，我這番話一點都不重要。但我希望今天藉著道歉並承認你們承受的重擔，能讓你們之中的一些人感覺負擔減輕了一點。」

Today I stood before survivors of abuse in care as the representative of not only this Government, but all of the... Posted by Christopher Luxon on Monday, November 11, 2024

盧克森特別提到紐西蘭鄉下的艾麗斯湖（Lake Alice）精神病院，這所醫院如今惡名昭彰，患者憶起曾在不知情的狀況下遭到絕育、被當作不道德的醫學實驗對象，還被電擊懲罰。

盧克森說：「對於那些曾在艾麗斯湖受虐的人，（你們當時）年輕、孤身一人、承受無法想像的痛苦，我非常抱歉。」

許多受害者通報出現難以治癒的創傷，進而導致成癮和其他問題。

調查報告發現，有些虐待案例涉及種族歧視，受害者是原住民族毛利人。

這項調查始於2018年，已提出233項建議，盧克森政府承諾會納入考量。