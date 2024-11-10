落水19小時！　船員奇蹟獲救「香菸錢包」都還帶在身上

▲貨船船員落海，澳洲當局展開大規模搜索。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

一名貨船船員在澳洲紐卡索（Newcastle）外海8公里處落水，一度下落不明，但在海上漂浮19小時之後，不僅奇蹟似地生還，獲救時香菸、錢包與身分證，都還帶在身上。

天空新聞、每日郵報等外媒報導，7日深夜11時30分左右，貨船「雙喜號」（Double Delight）發現船員失蹤，立即通報澳洲海事安全局（AMSA）與紐卡索港務單位，展開海空搜索行動。幸好，8日下午，此人就被2位捕魚民眾發現，並於傍晚6時30分左右回到岸邊。

失蹤船員是一名來自越南的20多歲男性，獲救時身穿救生衣，身分證、錢包跟一包香菸，全被裝在密封塑膠袋裡，綁在他身上，因為脫水及體溫過低，被緊急送醫救治。

Two Aussie fishermen have rescued a Vietnamese man who spent almost 24 hours at sea after falling overboard from a cargo ship off the coast of Newcastle.https://t.co/31lw35zYzL — Sky News Australia (@SkyNewsAust) November 9, 2024

其中一位捕魚民眾格倫（Glen Valaire）回憶，「我們遇到這傢伙，簡直就是奇蹟。」船員筋疲力竭，不得不在漁船後方躺下來休息，「他冷得要命，脈搏很微弱，超級蒼白，我們都很擔心他。」



醫護勞頓（Erin Laughton）認為，船員能夠在海裡存活這麼久，跟他的年齡較輕很有關係，「他意識清晰，能夠與我們交流。他非常寒冷，體溫過低，並且筋疲力竭、完全筋疲力竭。」

「雙喜號」註冊於新加坡，建造於2015年，是一艘235公尺長的貨船，10月19日離開日本西海岸。目前船員尚未出院，澳洲邊境當局也在調查，他是否故意跳船。