落水19小時！　船員奇蹟獲救「香菸錢包」都還帶在身上

▲貨船船員落海,澳洲當局展開大規模搜索。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

一名貨船船員在澳洲紐卡索(Newcastle)外海8公里處落水,一度下落不明,但在海上漂浮19小時之後,不僅奇蹟似地生還,獲救時香菸、錢包與身分證,都還帶在身上。

天空新聞、每日郵報等外媒報導,7日深夜11時30分左右,貨船「雙喜號」(Double Delight)發現船員失蹤,立即通報澳洲海事安全局(AMSA)與紐卡索港務單位,展開海空搜索行動。幸好,8日下午,此人就被2位捕魚民眾發現,並於傍晚6時30分左右回到岸邊。

失蹤船員是一名來自越南的20多歲男性,獲救時身穿救生衣,身分證、錢包跟一包香菸,全被裝在密封塑膠袋裡,綁在他身上,因為脫水及體溫過低,被緊急送醫救治。

Two Aussie fishermen have rescued a Vietnamese man who spent almost 24 hours at sea after falling overboard from a cargo ship off the coast of Newcastle. https://t.co/31lw35zYzL

其中一位捕魚民眾格倫(Glen Valaire)回憶,「我們遇到這傢伙,簡直就是奇蹟。」船員筋疲力竭,不得不在漁船後方躺下來休息,「他冷得要命,脈搏很微弱,超級蒼白,我們都很擔心他。」



醫護勞頓(Erin Laughton)認為,船員能夠在海裡存活這麼久,跟他的年齡較輕很有關係,「他意識清晰,能夠與我們交流。他非常寒冷,體溫過低,並且筋疲力竭、完全筋疲力竭。」

「雙喜號」註冊於新加坡,建造於2015年,是一艘235公尺長的貨船,10月19日離開日本西海岸。目前船員尚未出院,澳洲邊境當局也在調查,他是否故意跳船。

A crew member who fell off a cargo ship has been found alive on the NSW coast overnight.



The man fell from a bulk carrier vessel off the Newcastle coast, 169km north of Sydney, at 11.30pm on Thursday night.



DETAILS: https://t.co/Fq3Z222XMX pic.twitter.com/z4tmhDNxRW