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工程師尪工時17hrs「半夜聽訊息聲秒起床」！網見身體症狀：快中風

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲老公每天加班到深夜。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

科技業高薪眾所皆知，但伴隨的是高工時、高壓的生活，不是每個人都可以適應，一名人妻表示，老公在科技廠上班，有時晚上12點都還沒吃晚餐，近期更是常常加班，還曾凌晨2點多才下班，連睡覺時間都不能好好休息，聽到手機有訊息，就立刻衝出房間打開電腦工作，讓她看了很心疼。

人妻在Dcard發文，老公在科技廠工作三年，隨著同事陸續離職，公司並未補人，工作量集中在少數幾人身上，從8月底開始加班頻率驟增，幾乎無法正常休息，身體健康也亮紅燈，「下班回來會跟我說今天吐了，然後發燒；隔天，又去上班；再某天又跟我說頭暈；有天又說胸悶」。

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老公加班已是常態，「最早走是11點多，晚可以到半夜2點多，等於連續工作17小時」，即使下班也得注意訊息，有天半夜大陸產線的同事傳訊息，「他會跳起來衝出房間開電腦，然後就這樣到早上」，假日出門走走，只要看到同事的訊息，他也會立刻回家工作。

原PO看了很心疼，希望老公辭職，但老公卻說做到明年，等忙到一個段落再離開。最近老公到大陸出差，沒想到也持續深夜加班，「每天我們的訊息量少到我只知道他還活著，晚上12點的時候，他才說還沒吃晚餐」，不僅周一到周五要上班，連六日也要工作，「真的很想直接幫他遞辭呈，叫他直接買機票回台灣，不重視員工的公司真的很爛，這種生活真的超沒CP值」。

貼文曝光，網友勸快逃，身體健康最重要，「這個應該快暴斃了吧，速速離職」、「高壓工作，有這些症狀是快中風徵兆，生活是要讓自己過得更好，沒過更好，還把命搭上去…沒有什麼事比命更重要」、「這樣是不行的，趕快換工作了！人命只有一條，沒有補血，是會陣亡的」、「胸悶，非常危險的病徵，請提高病識感，快去就醫」、「不要賺了很多錢卻沒有命可以花」。

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