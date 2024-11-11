年薪17個月「薪水3萬5」　她月休15天嘆沒未來！網傻：很頂了

▲原PO當作業員，認為沒未來。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「關於一技之長與薪水...」一名女作業員透露，她月薪35K，月休15天且年薪多達17個月，經過一番思索認為沒未來，更殘酷的是，想跳槽到別的領域，薪水與休假天數反而更差，因此令她無奈不已。文章曝光後，網友紛紛驚呼「哪一間？求推！OP來說這薪水很頂了吧，不加班還有35000元！」

一名女網友在Dcard表示，目前擔任科技業作業員，工作15天與月休15天，一天工時10小時，其中有2小時可休息，待遇部分「不加班約35000元，加班一天就是+3000元，年終2個月，以及績效分紅約3個月。」

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由於原PO對這份工作感到無趣，且認為沒有未來，因此想跳槽到別的產業，結果實際找了一輪，發現現實是殘酷的，「其他工作薪水並沒有比較好，休息時間也沒比較多。」

對此，原PO認真求問大家意見，「大學有科系相關，有考慮往長照發展，有人有建議往什麼方向比較優的嗎？」

底下網友熱議，「我覺得妳現在先把握這個工作，然後看自己想學什麼一技之長，考完試再往更好的工作發展」、「哪一間？求推！OP來說這薪水很頂了吧，不加班還有35000元」、「產線年薪有17、18個月要珍惜，學士進系統廠搞不好起薪4萬多，還沒啥分紅年終就純保14月」。

其他人則直言三思，「如果是做居服員，長照沒有妳現在賺的多...也不穩定，月休天數也沒妳的多，長照能休這麼多，已經餓死了」、「長照不好搞喔，我家人在做居服員，薪水比坐辦公室的督導還高，但真的非常辛苦」、「長照很累喔，尤其做居服」、「可以兼職做看看長照，在考慮要不要轉換跑道」。