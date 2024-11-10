馬國富商太太「綁架親夫」勒贖1.6億！　面臨最高40年刑期

▲陳婉桂涉嫌教唆人綁架丈夫，索取高額贖金。（圖／翻攝自中國報）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞驚爆2000萬令吉（約新台幣1.6億元）綁架勒贖案，一名59歲華裔林姓富商10月在家門口遭人綁架，所幸支付2000萬令吉之後，當晚安全獲釋。沒想到此案主要關鍵人物居然是他的57歲太太陳婉桂，已於10日被控綁架罪，如今面臨最高40年徒刑與鞭笞。

中國報、星洲網等報導，柔佛州59歲林姓富商10月13日清晨約5時左右準備搭計程車前往機場，卻在家門口被綁匪綁走，對方勒贖3000萬令吉（約新台幣2.3億元），在富商友人支付2000萬令吉（約新台幣1.6億元）之後安全獲釋。警方隨後展開追查，一共逮捕14名男女，發現全案最關鍵的人物就是富商太太陳婉桂。

▲陳婉桂是富商太太，也是全案最關鍵人物。（圖／翻攝自中國報）

案情顯示，陳婉桂涉嫌教唆人綁架丈夫，聯手46歲馬來西亞籍男子、39歲越南籍男子、29歲越南籍男子，共謀綁架林姓富商，索取高額贖金。陳婉桂10日上午由警方押往法庭，她身穿紅色外套、戴口罩，低頭躲避鏡頭，被控綁架罪。依據綁架條文，罪成者可被判處不少於30年、不超過40年的刑期以及鞭笞。

陳婉桂辯護律師爭取保釋機會，提供醫療報告向法庭求情，除了有孩子需要照顧，也有心臟疾病問題，必須定期接受檢查治療。地庭法官一度宣布暫時休庭，主控官表明地庭無權批准被告保釋申請，經20分鐘思量，法官把此案定於11月17日開庭審判。

其實在今年8月，陳婉桂與丈夫才剛慶祝結婚36周年，先前也曾把兩人親密合照上船臉書，豈料才時隔數月，丈夫淪為肉票，妻子被控綁架。