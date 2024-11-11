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川普回歸「這些人」剉咧等？　紐時：將掀報復浪潮

▲▼ 川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

▲外界預期，川普明年1月就職之後，將掀起一陣報復浪潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》報導，隨著川普重新掌權，盟友與對手都預期出現一波「報復浪潮」。根據全國公共廣播電台（NPR）整理，這次競選期間，他直接或間接暗示的「報復名單」累計超過100個人或機構，包括拜登、歐巴馬、賀錦麗、祖克柏。

《紐約時報》寫道，川普在勝選感言呼籲「是時候團結起來」、「把過去4年的分歧拋諸腦後」，可能讓人低估他在歷經多次彈劾、調查、起訴與官司的怨氣，因為僅僅過了55小時之後，川普就再度開始威脅，要使用重新獲得的權力，調查那些激怒他的人。

川普被形容為「報復的倡導者」，曾說「如果他們搞你，就要用10倍狠狠搞回去。」2016年大選期間，多次威脅把對手希拉蕊關進牢裡。第一次任期，反覆要求總檢察長調查歐巴馬、拜登與其他民主黨人，但都遭到拒絕。今年競選期間，也花了很多時間，聚焦在替自己遭受的「不公對待」展開報復。因此，盟友與對手都預期，他將掀起一波報復浪潮。

▲▼美國總統拜登與副總統賀錦麗。（圖／路透）

▲拜登與賀錦麗都曾被川普點名。（圖／路透）

根據NPR，川普的報復名單可能很長。他曾誓言指定「一名真正的特別檢察官追查」拜登與其家人，宣稱賀錦麗應該因為邊境政策遭受起訴，甚至轉發呼籲前總統歐巴馬與前眾議員錢尼（Liz Cheney）接受軍法審判的網路貼文。錢尼是共和黨內知名的反川普人士。

川普要求起訴那些對他提出刑事與民事訴訟的人，包括「封口費案」法官恩格倫（Arthur Engoron）及檢察官布拉格（Alvin Bragg）。他還表示，上任第一天「2秒鐘內」就要開除特別檢察官史密斯（Jack Smith），此人針對試圖推翻2020年大選結果、不當處理機密文件的兩起案件起訴川普。

此外，川普也建議起訴喬治亞州大陪審團一名成員，威脅「長期監禁」2020年大選選務人員，宣稱若Meta首席執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）被確認犯法，「將在監獄裡度過餘生」。前參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）在新書裡透露，他擔心被川普召回軍職，送交軍事法庭。

▲▼美國共和黨候選人、前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普對於司法部長的人選，被視為「報復」指標。（圖／達志影像／美聯社）

目前尚不清楚川普是否會採取行動，因為他有時會不斷抨擊，卻沒有後續動作。即使有所保留，川普善變的個性，也導致沒人能夠保證他不會改變主意。

其中，「司法部長」的人選被視為重要指標。如果是前代理司法部長惠塔克（Matthew Whitaker）雀屏中選，意味著川普決心懲罰競爭對手。此人是一名激進的前聯邦檢察官，在川普第一任期短暫任職。但如果是前證券交易委員會（SEC）董事長克萊頓（Jay Clayton）、協助參議院調查柯林頓的知名律師吉爾弗拉（Robert J. Giuffra Jr.），那可能表示川普更想要聚焦在打壓移民等優先要務上。

川普家族的傳記作者布萊爾（Gwenda Blair）表示，「川普會報復嗎？當然。唯一的問題是，有多少將是大範圍的，又有多少將是針對性的。」她認為，至少會有高調又聲勢浩大的國會調查、特別檢察官，還有多起真正的起訴。與此同時，也會有更多悄然無聲的報復，例如所得稅審計，撥款、計畫、貸款被取消或不續約，開除或者不聘用。

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