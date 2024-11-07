麻古茶坊、迷客夏都有！「8大手搖飲買1送1」外送限定喝

▲Uber Eats網羅各大手搖飲祭出指定飲品買1送1優惠。（示意圖／麻古茶坊提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖控快收下！外送平台「Uber Eats」網羅各大手搖飲品牌祭出「指定飲品買1送1」優惠，包括麻古茶坊、迷客夏、天仁茗茶通通有，即日起限時開喝。提醒優惠數量有限、送完為止，相關內容皆依APP顯示及公告為主。

手搖飲優惠品牌、品項（使用期限：即日起至11月9日）

1. TEA TOP第一味：茉茗青妙、轟密芽咧芽咧、日月潭紅茶

2. 天仁茗茶：913茶王、六条麥茶、六条麥茶冬露

3. 天仁CHAFFEE：913CHAFFEE、913CHAFFEE奶茶、913CHAFFEE西西里

4. CoCo都可：QQ奶茶、莓莓派對

5. 日出茶太Chatime：日曜珍珠拿鐵、蜜桃莓莓

手搖飲優惠品牌、品項（使用期限：即日起至11月19日）

1. 麻古茶坊：高山金萱茶

2. 迷客夏：伯爵紅茶拿鐵、輕纖蕎麥茶

3. 康青龍：御香鐵觀音、御香烏龍綠茶、清檸綠茶

▲漢堡王雙11優惠一次看 。（圖／業者提供）

喝手搖配速食超滿足！「漢堡王」雙11限定好康出爐，11月11日起至11月15日限時5天有「三層火烤牛肉堡」、「雙層火烤牛肉堡」可享「買1送1」優惠；三層火烤牛肉堡是由高溫火烤的100％純牛肉堆疊而成，搭配香濃起司、爽口酸黃瓜，澎湃組合榮登銷售冠軍，單月狂賣32000個。11月18日再加碼「安格斯系列雙堡6折」優惠，174元就可以吃到2顆漢堡。

11月8日起至11月21日還網羅一系列組合優惠，像是「雙堡最低99元起」、「點心組合59元起」等，各門市數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店不適用此優惠。

●雙堡餐、點心組合優惠（使用期限：11月8日起至11月21日）

1. 雙層華堡+美式花生雙層脆雞堡199元

2. 原味華堡+辣味華堡189元

3. 火烤雞腿培根堡+田園烤牛堡111元

4. 經典脆雞堡+單犇牛肉堡99元

5. 10塊雞塊+6塊雞塊99元

6. 大份洋蔥圈+小份洋蔥圈59元

7. 大份薯條+小份薯條59元

8. 大份辣薯球+小份辣薯球59元

●漢堡買1送1優惠（使用期限：11月11日起至11月15日）

1. 三層火烤牛肉堡139元買1送1

2. 雙層火烤牛肉堡109元買1送1

●安格斯系列雙堡6折優惠（使用期限：11月18日）

1. 勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡3款任選2堡174元