外送員遭投訴「過多眼神接觸」停權5天！工會怒嗆平台：荒謬至極

▲一名外送員突然遭到平台停權，原因是跟消費者有過多眼神接觸。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

一名外送員近日遭到平台停權5天，原因是與消費者有「過多的眼神接觸」，導致他人感到不適，此事不僅讓不少同業相當無言，臉書粉專「全國外送產業工會」也痛批平台，眼神交流是人類最基本的互動方式之一，如今竟成了工作風險，甚至成為剝奪生計的理由，「這無疑是荒謬至極。」

全國外送產業工會10日在臉書發文質疑，平台在未經查核、無視公平程序和基本事實的情況下，直接對外送員實施懲罰，這已超越了合理的管理範圍，甚至侵犯了基本的人格權利。工會更是強調，如此模糊不清、難以界定的行為，竟能成為懲罰外送員的理由，完全未考慮到勞工的生存需求和基本尊嚴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對平台以如此武斷的方式剝奪外送員的生計，工會認為，這不僅是管理問題，更是嚴重的權利侵害，質疑平台的「眼神標準」如何制定，並關心有多少外送員因此成為犧牲品。工會呼籲，如果連基本的互動都能被放大檢視，外送員將如何擁有工作保障和權益。

▼全國外送產業工會曝光外送員遭停權原因。（圖／翻攝臉書／外送員的奇聞怪事）

對此，勞動部表示，會持續邀請平台和工會討論停權定義，並建議先以既有機制提出異議。至於勞資爭議，也可向地方勞動主管機關申請調解。

回顧事件，全國外送產業工會在臉書社團「外送員的奇聞怪事」表示，這名外送員夥伴近日收到停權通知，信中註明的理由是，最近3天內其中一趟行程，因為給予「過多眼神接觸」，而導致他人感到不適，希望能夠跟該名外送員聯繫、以了解詳情。

信中還說，在了解事件的期間，會暫停這名外送員的帳戶使用權。若是經過調查，確認未對平台社群存有重大風險，將在5天內恢復使用權限。消息一出，許多同業也紛紛傻眼直呼，「笑死，以後交餐要翻白眼」、「確認過眼神」、「只能戴墨鏡了」、「以後要轉頭送餐點了」、「以後到客戶家時，閉著眼送給客戶」。