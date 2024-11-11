　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送員遭投訴「過多眼神接觸」停權5天！工會怒嗆平台：荒謬至極

▲▲一名外送員突然遭到平台停權，原因是跟消費者有過多眼神接觸。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲一名外送員突然遭到平台停權，原因是跟消費者有過多眼神接觸。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

一名外送員近日遭到平台停權5天，原因是與消費者有「過多的眼神接觸」，導致他人感到不適，此事不僅讓不少同業相當無言，臉書粉專「全國外送產業工會」也痛批平台，眼神交流是人類最基本的互動方式之一，如今竟成了工作風險，甚至成為剝奪生計的理由，「這無疑是荒謬至極。」

全國外送產業工會10日在臉書發文質疑，平台在未經查核、無視公平程序和基本事實的情況下，直接對外送員實施懲罰，這已超越了合理的管理範圍，甚至侵犯了基本的人格權利。工會更是強調，如此模糊不清、難以界定的行為，竟能成為懲罰外送員的理由，完全未考慮到勞工的生存需求和基本尊嚴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對平台以如此武斷的方式剝奪外送員的生計，工會認為，這不僅是管理問題，更是嚴重的權利侵害，質疑平台的「眼神標準」如何制定，並關心有多少外送員因此成為犧牲品。工會呼籲，如果連基本的互動都能被放大檢視，外送員將如何擁有工作保障和權益。

▼全國外送產業工會曝光外送員遭停權原因。（圖／翻攝臉書／外送員的奇聞怪事）

▼外送員突然遭到停權，原因是給予過多眼神接觸。（圖／翻攝臉書／外送員的奇聞怪事）

對此，勞動部表示，會持續邀請平台和工會討論停權定義，並建議先以既有機制提出異議。至於勞資爭議，也可向地方勞動主管機關申請調解。

回顧事件，全國外送產業工會在臉書社團「外送員的奇聞怪事」表示，這名外送員夥伴近日收到停權通知，信中註明的理由是，最近3天內其中一趟行程，因為給予「過多眼神接觸」，而導致他人感到不適，希望能夠跟該名外送員聯繫、以了解詳情。

信中還說，在了解事件的期間，會暫停這名外送員的帳戶使用權。若是經過調查，確認未對平台社群存有重大風險，將在5天內恢復使用權限。消息一出，許多同業也紛紛傻眼直呼，「笑死，以後交餐要翻白眼」、「確認過眼神」、「只能戴墨鏡了」、「以後要轉頭送餐點了」、「以後到客戶家時，閉著眼送給客戶」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
通緝陳啓昱用「黑髮緊實舊照」　黃揚明傻眼：是在搞笑嗎
分析／柯文哲3個月假單快到期　沒人敢主動碰「代理黨主席」敏感
Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送員遭投訴「過多眼神接觸」停權5天！工會怒嗆平台：荒謬至極

11月颱風侵台僅3次　桔梗先甩豪大雨！「準天兔」西走5天恐大轉彎

Yuma昔帶Tommy回家拍「什麼都不知道的老公」 粉絲回顧：演算法好狠

菜瓜布用錯狂過敏！醫揭1關鍵易生細菌　無毒教母：比馬桶髒10倍

「I罩杯裸身誘惑」男友0反應　親吻硬挺下秒崩潰！網傻：出家了吧

中正紀念堂閉館2天！展覽、儀隊禮兵暫停　戶外園區不提供水電

越冷運越旺！「4生肖」能力獲肯定　有望升職又加薪

秒殺級現象舞台劇《勸世三姊妹》免費看！「庄頭劇場」限定版演出

天兔估今晚生成！強度挑戰中颱　周五、周六最靠近台灣

父母有房、存款2000萬「能退休嗎？」　網見她1狀況：可能不敢退

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

于美人學霸兒「香港飯店掃廁所」　她超開心：不用再花錢了！

高雄翁逆向騎快車道！　下秒碰撞轎車送醫不治

沙烏地阿拉伯下雪了！　荒蕪沙漠變「銀白大地」

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

外送員遭投訴「過多眼神接觸」停權5天！工會怒嗆平台：荒謬至極

11月颱風侵台僅3次　桔梗先甩豪大雨！「準天兔」西走5天恐大轉彎

Yuma昔帶Tommy回家拍「什麼都不知道的老公」 粉絲回顧：演算法好狠

菜瓜布用錯狂過敏！醫揭1關鍵易生細菌　無毒教母：比馬桶髒10倍

「I罩杯裸身誘惑」男友0反應　親吻硬挺下秒崩潰！網傻：出家了吧

中正紀念堂閉館2天！展覽、儀隊禮兵暫停　戶外園區不提供水電

越冷運越旺！「4生肖」能力獲肯定　有望升職又加薪

秒殺級現象舞台劇《勸世三姊妹》免費看！「庄頭劇場」限定版演出

天兔估今晚生成！強度挑戰中颱　周五、周六最靠近台灣

父母有房、存款2000萬「能退休嗎？」　網見她1狀況：可能不敢退

重光盃少棒16強出爐兩組內戰　少棒球員兒童樂園大怒神玩瘋

字母哥「埋地雷」惹議　坦圖險受傷還沒哨音氣炸：我可能休6周

台南遭上萬綠鬣蜥入侵！大甲半年捕獲56%　農業局說明原因

川普將發動史上最大「驅逐無證移民」行動！再延攬邊境沙皇入閣

用路人注意！配合桃園捷綠線施工　八德介壽路車道調整

外送員遭投訴「過多眼神接觸」停權5天！工會怒嗆平台：荒謬至極

台南女警自戕案　警大調查遭糾正「有重大瑕疵」

雷霆榜眼生涯2度重傷！骨盆骨折休2個月　NBA 7位主力球星掛傷號

川普當選回鍋　我國防施政倍感壓力

114年桃園農產月曆發表　想要民眾可透過四場活動「限量」兌換

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

準天兔颱風「各國最新路徑曝」　賈新興：觀察太平洋高壓發展

「一看就知RYU在忍！」　PTT神解析：最爛的是Tommy

Yuma爆出軌Tommy　老粉翻去年旅遊影片「1幕洩端倪」

Ryu、Yuma破裂！YT界模範夫妻「只剩他們了吧」

原價2千多！百貨潮牌服飾「1件砍到剩98元」

準天兔颱風恐影響台灣　可能轉向時間曝

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

小火鍋開55K徵2正職　工時嚇退一票人

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

年薪17個月「薪水3萬5」她嘆沒未來！網傻：很頂了

Tommy爆當小王！「超猛經歷」被挖

快訊／變天！　3縣市大雨特報

雙颱路徑夾擊台灣？桔梗估轉中颱濕涼

天兔估今晚生成！強度挑戰中颱　周五、周六最靠近台灣

更多熱門

相關新聞

外送員突遭停權！原因是過多眼神接觸

外送員突遭停權！原因是過多眼神接觸

臉書粉專「全國外送產業工會」10日發文稱，一名外送員近日遭到平台停權5天，原因是與消費者有「過多的眼神交流」，導致他人感到不適，離奇的停權原因受到討論，讓不少同業相當無言。

別誤繳保費！　勞保局：「大臺中作物栽培」職業工會已解散

別誤繳保費！　勞保局：「大臺中作物栽培」職業工會已解散

賓士AMG新電動休旅釋預告

賓士AMG新電動休旅釋預告

救早產兒併發症！健保首開放「適應症外使用」納給付

救早產兒併發症！健保首開放「適應症外使用」納給付

台鐵票價調漲12/17再報董事會闖關　電費增逾4億元不納計算

台鐵票價調漲12/17再報董事會闖關　電費增逾4億元不納計算

關鍵字：

外送員平台停權工會權益

讀者迴響

熱門新聞

資安公司警告：別用Google搜6英文字

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」

準天兔颱風「各國最新路徑曝」　賈新興：觀察太平洋高壓發展

「一看就知RYU在忍！」　PTT神解析：最爛的是Tommy

獨／台中廢棄「猛鬼樂園」有女屍！4男探險嚇死

彰化砂石車追撞！女騎士捲車底遭輾慘死

Yuma爆出軌Tommy　老粉翻去年旅遊影片「1幕洩端倪」

Ryu、Yuma破裂！YT界模範夫妻「只剩他們了吧」

原價2千多！百貨潮牌服飾「1件砍到剩98元」

準天兔颱風恐影響台灣　可能轉向時間曝

46歲爸網路謾罵川普　射殺4家人自轟

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

更多

最夯影音

更多

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面