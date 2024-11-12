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只賣35天！麥當勞「厚鬆餅堡」明登台　單點69元起「3種口味可選」

▲只賣35天！麥當勞「厚鬆餅堡」明登台。（圖／麥當勞提供）

▲只賣35天！麥當勞「厚鬆餅堡」明登台。（圖／麥當勞提供）

記者黃士原／台北報導

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡」終於登台，明天起至12月17日早餐時段限期開賣，共有3種口味可選，單點售價69元至79元，搭配薯餅套餐111元至121元。

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」因蓬鬆口感與獨特甜鹹滋味，推出後擁有一群忠實粉絲，還被網友稱為前往日本麥當勞必吃商品，許願在台灣也能品嚐到。麥當勞今日宣布，該系列商品明天起至12月17日（或售完為止）早餐時段限期開賣，共有豬肉蛋厚鬆餅堡、豬肉厚鬆餅堡及火腿蛋厚鬆餅堡3款產品。

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▲只賣35天！麥當勞「厚鬆餅堡」明登台。（圖／麥當勞提供）

▲▼麥當勞「厚鬆餅堡」共有3種口味。（圖／麥當勞提供）

▲只賣35天！麥當勞「厚鬆餅堡」明登台。（圖／麥當勞提供）

其中豬肉蛋厚鬆餅堡使用印有麥當勞logo的楓糖風味厚鬆餅，搭配香煎豬肉片、太陽蛋及切達吉事，交織甜鹹風味，單點79元，薯餅套餐121元，而豬肉厚鬆餅堡單點69元，薯餅套餐111元。火腿蛋厚鬆餅堡則由香煎火腿片、太陽蛋與切達吉事所組成，單點71元，薯餅套餐113元。

▲「北海道鮭魚珍珠堡」的魚排酥脆飽滿。（圖／業者提供）

另外，摩斯漢堡迎來「北海道季」，本月初推出北海道鮭魚珍珠堡、北海道起司牛肉堡2款漢堡。北海道鮭魚珍珠堡選用鮮美北海道鮭魚製成魚排後下鍋油炸，搭配鮮脆青花菜，再淋上香甜奶油玉米白醬，售價115元。北海道起司牛肉堡選用和牛及紐西蘭草飼牛製成漢堡排，高溫煎煮鎖住甘美肉汁，再放上北海道及紐西蘭乾酪製成的起司片，售價110元。

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