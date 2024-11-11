麥當勞本周限定「10大優惠券」！有小薯買1送1、蘋果派特價30元

▲麥當勞APP本周限時優惠出爐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞APP本周限定「10大優惠券」一次看，有小薯買1送1、蘋果派特價30元，加碼推中薯、蛋捲冰淇淋免費送等好康，即日起限時7天開跑，提醒優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市（使用期限：即日起至11月13日）

1. 單點小薯買1送1

●門市（使用期限：即日起至11月17日）

1. 單點蘋果派特價30元

2. 買大麥克套餐現折15元

3. 單點10塊椒麻辣味麥克雞塊送中薯

4. 單點6塊椒麻辣味麥克雞塊送小薯

5. 單點蕈菇嫩蛋焙果堡送薯餅

6. 買勁辣雞腿堡套餐現折15元

7. 買雙層牛肉吉事堡套餐現折15元

8. 單點現烤焙果堡送薯餅

●門市（使用期限：11月15日至11月17日）

1. 買超值全餐送蛋捲冰淇淋

▲漢堡王最新限時優惠一次看。（示意圖）

另，漢堡王即日起至11月15日限時5天也祭出「三層火烤牛肉堡」、「雙層火烤牛肉堡」可享「買1送1」優惠；至11月21日前加碼推一系列組合優惠，有「雙堡最低99元起」、「點心組合59元起」等；11月18日則還有「安格斯系列雙堡6折吃」好康，只要174元就可以吃到2顆漢堡，數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店不適用此優惠。

●雙堡餐、點心組合優惠（使用期限：即日起至11月21日）

1. 雙層華堡+美式花生雙層脆雞堡199元

2. 原味華堡+辣味華堡189元

3. 火烤雞腿培根堡+田園烤牛堡111元

4. 經典脆雞堡+單犇牛肉堡99元

5. 10塊雞塊+6塊雞塊99元

6. 大份洋蔥圈+小份洋蔥圈59元

7. 大份薯條+小份薯條59元

8. 大份辣薯球+小份辣薯球59元

●漢堡買1送1優惠（使用期限：即日起至11月15日）

1. 三層火烤牛肉堡139元買1送1

2. 雙層火烤牛肉堡109元買1送1

●安格斯系列雙堡6折優惠（使用期限：11月18日）

1. 勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡3款任選2堡174元