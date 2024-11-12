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霸道川普重返白宮　美司法部員工憂「歷史重演」

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普重返白宮。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國前總統、總統當選人川普正在進行一場「徵才」行動，尋找下一任美國司法部部長，該職位被視為華盛頓最具挑戰的職務。川普曾解僱一位司法部長，並與另一位交惡，還曾開除一位FBI局長及2位曾參與調查川普的曼哈頓檢察官。

司法部的部分員工擔心川普的回歸將削弱司法部的獨立性，並可能影響該部門的工作，部分員工可能會選擇離職，或被邊緣化、被迫離職。川普的親密支持者、保守派律師保萊塔（Mark Paoletta）就對司法部的資深官員發出警告，表示將對他們進行嚴格監控，稱若這些員工無法忠實執行川普的計劃，應該離職。

川普及其團隊表示，若要實現其競選承諾，司法部長是最關鍵的內閣成員之一，特別是在移民相關的行政命令和對政治對手的調查方面。共和黨副總統當選人范斯（JD Vance）10月時稱，司法部長將是本屆政府中「僅次於總統的重要人物」。

可能的報復名單

司法部的員工，包括特別檢察官史密斯（Jack Smith），極可能成為川普所謂的「報復」行動的目標之一。此外，與川普相關及1月6日國會暴動事件調查的律師和調查人員也可能受到影響，FBI也在為此做好準備，該機構在調查川普在海湖莊園的機密文件處理問題時進行的合法搜查引發川普不滿。

知情人士透露，FBI局長瑞伊（Christopher Wray）可能會在川普上任前主動辭職，而不是等待被算帳。川普po文批評瑞伊，稱其對美國犯罪問題「一無所知」，並表示FBI已經失去了美國民眾的信任。然而，川普在私下對一些FBI探員表達了友善，稱「基層人員」是「真正的好人」。

司法部員工人人自危

今年夏天的最高法院判決擴大了總統在處理司法部問題上的法律保護，讓川普更有空間實現其目標。川普在首任期內屢次抱怨其任命的官員阻礙了他對政治對手的調查，現在他聲稱「枷鎖將被解除」。

司法部員工對未來的法律風險表示擔憂，一些參與過國會騷亂和相關案件調查的員工擔心可能面臨法律訴訟。多名官員表示，目前有「安全規劃」的風氣，部分人考慮聘請律師以防萬一，因為他們的多年工作可能會被「抹殺」。

歷史重演

川普的第一任期曾以司法部律師拒絕執行他的命令開場，並以部長威脅集體辭職結束。2017年1月代理司法部長葉慈（Sally Yates）因拒絕捍衛川普的穆斯林入境禁令而遭解僱，並在2021年1月，有部長威脅集體辭職以阻止川普任命忠於他的部長支持其選舉舞弊主張。

隨著川普再度競選，司法部再次成為其計劃的重要一環，川普團隊準備推動他的「報復」計劃，試圖改變司法部的運作方向並聚焦於實現其政策目標。

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