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嘉義、國際獅子會攜手捐復康巴士　支持偏鄉長者接送服務

▲▼ 嘉義獅子會第65屆 捐贈安道基金會長照專車典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義獅子會第65屆 捐贈安道基金會長照專車典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

安道基金會於11日上午於安納家園，舉辦國際獅子會300E-1區暨嘉義獅子會第65屆會長林志銘、全體獅兄共同捐贈長照專車典禮。安道基金會董事蘇豊勝神父、吳敏華執行長代表接受。蘇豊勝神父並以隆重的天主教禮儀，為長照交通專車祝福，期盼交通專車未來服務一切順利平安。嘉義縣社會局戴綵屏副局長則頒發嘉義獅子會感謝狀，感謝該會對於縣內偏遠地區無私的奉獻。

▲▼ 嘉義獅子會第65屆 捐贈安道基金會長照專車典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

隨著嘉義縣老年人口趨勢日益嚴重，需要使用長照專車的長輩，日益增多，安道基金會長照交通車輛近期已達使用期限的規範，需汰舊換新延續服務，以維持服務量能而積極向外籌募。嘉義獅子會林志銘因看到安道基金會對老年人口的奉獻服務及關懷精神，因而發起長照專車捐贈計畫，此善舉得到國際獅子會300E-1區曾澎英總監及各友會大力支持，才能完成這次贈車的夢想。

▲▼ 嘉義獅子會第65屆 捐贈安道基金會長照專車典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

林志銘會長表示，「我們服務」是獅子會的最高理念，藉由帶領獅友們參與社會公益服務回饋社會造福人群。嘉義縣幅員遼闊偏鄉地區資源普遍不足，在地長者健康關懷與照顧需求迫在眉睫。透過捐贈長照交通專車，提升偏鄉長輩就醫需求減輕家屬的照顧負擔。同時發揮拋磚引玉的作用，呼籲社會大眾共同重視關懷偏鄉地區長輩。

▲▼ 嘉義獅子會第65屆 捐贈安道基金會長照專車典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

社會局戴綵屏副局長表示伴隨縣內人口老化，需要長照服務民眾日益增長，就醫需求量大增，偏鄉交通接送不易，對於行動不便者，不論是就醫或是出門活動，更是困難重重，特別感謝國際獅子會300E-1區暨嘉義獅子會共同捐助安道基金會長照交通專車，提供民眾便利有尊嚴的接送服務，讓照顧者與被照顧者，都能減輕壓力及負擔，使民眾獲得更完善的照護品質。

吳敏華執行長表示安道基金會於101年4月開始承接長照交通接送服務，提供嘉義縣山線與海線的交通服務，今年至9月底長照交通專車服務量次已達2958趟，但隨著每月新增具長照資格之個案數不斷增加，本會提供的服務量能嚴重不足，111年12月20日起至今轉介至其他服務單位高達701次，面對越來越多本會無法服務的交通需求，友單位也已滿車，無法再協助承接需求民眾，只能深感遺憾。本會日常僅有四輛長照交通車提供接送服務，而其中一輛服務車齡已將達十年，依規定之後將不能再續做長照就醫接駁車輛，故積極向外籌募車輛善款，維持服務量能，讓民眾均能得到安全又優質的接送服務，同時也減輕照顧者的壓力。因此，非常感謝國際獅子會300E-1區暨嘉義獅子會的共同捐助，幫助本會能延續愛的服務。

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