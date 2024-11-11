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獨家／買速食早餐貝果乳酪醬竟「長毛」！　業者：單一個案已致歉

▲▼ 。（圖／讀者提供）

▲買早餐卻吃出發霉乳酪！高雄麥當勞驚見黑霉毛，當場食慾全消 。（圖／讀者提供）

記者王威智／採訪報導

買速食店早餐是許多人的生活日常，不過《ETtoday新聞雲》獨家接獲讀者投訴，高雄有民眾上週五購買速食店貝果當早餐，豈料在車上準備用餐時，他一撕開乳酪醬的封膜，眼前竟赫然出現滿滿的霉斑，濃稠的醬料上布滿灰黑色和綠色的霉毛，讓一家三口食慾瞬間蒸發，連旅遊興致都被破壞殆盡。

這起事件發生於11月8日清晨7點，王先生打算帶著一家人出門旅遊，先透過「歡樂送」點餐，由麥當勞高雄楠梓店外送到住家，準備車上享用貝果與乳酪醬等經典餐點。不料，乳酪醬內竟然驚現大量發霉霉毛，整片霉斑佔滿超過三分之二的表面，場面之觸目驚心彷彿恐怖電影，讓人頭皮發麻、胃口全無。

透過民眾拍下的照片可以發現，過去被網友封為「超頂」的乳酪醬，已經被帶綠且灰黑色霉毛覆蓋超過三分之二的面積。民眾就納悶，密封的醬料都是經過高溫殺菌填充，打開時也沒有發現外盒有破損情形，發霉的狀況是怎麼發生？是否是生產或運送時就已經被黴菌污染？

▲▼ 。（圖／讀者提供）

▲民眾買麥當勞當早餐，豈料打開後貝果乳酪醬竟覆蓋黴菌絲，令人頭皮發麻。（圖／讀者提供）

元培生物科技暨製藥技術系暨食品科學系教授林志城分析，該乳酪醬發黴的情況可能有兩個原因：「一是製造過程中廠商的設備或環境未徹底殺菌，導致醬料受到微生物污染；另一種可能則是密封不完全，導致在運輸或貯存過程中接觸空氣，受到黴菌侵害。」他指出，乳酪醬含醣和蛋白質等營養源，加上水活性高，這種環境特別適合黴菌快速繁殖。林志城進一步警告，黴菌除會造成健康危害外，其所產生的化學物質相似於蘇丹紅、黃麴毒素等，屬黴菌毒素，除了傷肝之外，嚴重也可能致死。

對此，台灣麥當勞表示，「麥當勞重視消費者用餐體驗，餐廳主管得知此情況後，除與顧客聯繫表達關心，希望儘速取回產品，以釐清發生原因；並同步檢視餐廳環境與操作流程，因當天未收到其他顧客反應，研判此為單一個案。麥當勞焙果所使用之乳酪抹醬，主要成分為天然乳製品，具有高營養與高水分特性，經由嚴謹製程生產並全程冷鏈運送；極少數情況下，可能因為擠壓而影響封口完整性，對此次事件造成顧客困擾深感抱歉。」麥當勞同時強調，餐廳全面徹查後，看來是個案，研判可能是過程中因為壓擠，破壞封口完整性，導致乳酪醬發霉影響品質。

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