Ryu昔拍影片狂提「Yuma愛上別人」神預言：不管怎樣都願意接受

▲如果Yuma變心了，Ryu也只能接受。（圖／翻攝自YT Ryuuu TV / 學日文看日本）



記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma的7年婚變調，原先瘋傳男方出軌大陸女畫家，怎料是女生先偷吃日本YouTuber Tommy，引發外界討論及關注。過去Ryu在影片中提到，其實自己也不知道這段婚姻能走多久，如果有天Yuma堅決要離開，也只能接受並放手，「不管怎樣我都願意去接受」。

Ryu於2022年5月在YT上傳影片，分享夫妻婚姻的大小事，談到網友提到，該如何確認對方是不是值得走一輩子的人。Ryu坦言，其實自己也不知道跟Yuma可以走多久，但在結婚的當下，雙方是非常有自信的，也許10年後，對方可能就會變成自己不認識的樣子。

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Ryu認為一切都是偶然，「不管怎麼樣我都願意去接受」，就算有一天Yuma堅決要離開，有了喜歡的人，那他也只能接受，當作是人生的一部分，如果能接受這一點就可以結婚。當時Ryu也提到，「不管跟Yuma是不是家人，我還是會去珍惜她的存在，就算有血緣關係的人，這一切都不是理所當然，很感謝Yuma今天還是喜歡我，因為不知道哪一天會發生什麼樣的事情。」

就有網友感嘆，自己是9年的老粉，「看Ryu&Yuma事件真的很感嘆，這算是一種神預言嗎……事事難預料」。

底下也有許多粉絲留言，「當時看到這段覺得很奇怪，完全不是視對方為終身伴侶會說的話，也許當時感情已有問題吧」、「這幾天我也覺得很感慨，追了那麼久他們的影片，現在發生這件事，實在內心覺得很複雜」、「感覺他們當時就出現問題了」、「從肢體語言看起來好像就不太妙，從好久以前就很喜歡看他們的影片，沒想到最後居然是這個結局」。

▼Yuma被爆先出軌另一名YouTuber Tommy。（圖／翻攝YouTube／TommyTommy Japan、yuma IG）

