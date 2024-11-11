挖出三人片「一看就知RYU在忍」　PTT神解析：最爛的是Tommy

▲Ryu、Yuma爆出婚變。（圖／翻攝自IG）

記者周亭瑋／綜合報導

百萬YouTuber夫妻檔Ryu、Yuma近來爆婚變，原先瘋傳男方出軌大陸女畫家，怎料是女生先偷吃日本YouTuber Tommy。就有網友看完Ryu聲明，分析雙出軌背後的脈絡，怒轟「最爛的就是Tommy，朋友老婆吃也吃了，還不負責任。」

網友在PTT發文提到，最爛的就那個Tommy，朋友妻本來就該保持安全距離，雖然一個巴掌拍不響，但若你有拉開距離，原則上女生被打槍幾次也不會再糾纏，「Ryu講得還算客氣，搞不好還有主動發起曖昧、挑逗的肢體小動作，建立兩人偷來暗去的小秘密。我也佩服他啦，某些三個人拍的影片，一看就知道RYU在忍了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Ryu詳細解釋與Yuma的婚變真相。（圖／翻攝自IG／Ryu）

原PO接著推測，兩人都老夫老妻了，結果突然來個小鮮肉，女方與小王曖昧一陣子後，有了實質的進展，「2023年底根本只是末端，沒意外2022年甚至更早就有貓膩。交往期間，一方態度變了，另一方一定感覺得到，於是開始抓猴攤牌，接著女方承認外遇，但小王應該只是覺得刺激，沒打算來真的，所以裝死或甜言蜜語斷聯，然後女方面子掛不住，沒想到這期間老公也找到新對象了。」

對此，鄉民紛紛回應，「正確答案」、「外遇學專家」、「很多檯面上的CP都是商業情侶，就算感情變了，礙於錢還是會繼續一起工作」、「內行，偷米一定不想負責任的」、「選你正解」、「以偷米的條件可以找到更好的，誰要負責阿」、「出來玩玩而已，當真就是女的自己問題」、「自己要玩火的」、「正解...八九不離十」。