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Yuma爆出軌Tommy　老粉翻去年旅遊影片「1幕洩端倪」：細思極恐

▲Tommy新影片留言被灌爆。（圖／翻攝YouTube／TommyTommy Japan、yuma IG）

▲Ryu、Yuma最近爆出婚變。（圖／翻攝YouTube／TommyTommy Japan、yuma IG）

記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma的7年婚變調，男方疑似婚內出軌大陸女畫家，不過女畫家事後發文指控是Yuma先出軌另名日本YouTuber Tommy，而Ryu也發文證實，Yuma先出軌。就有網友翻了YT頻道去年的影片，三人一起出遊，但是Tommy跟Yuma的互動就像情侶一樣。

有網友在Dcard發文，Ryuuu的YouTube頻道去年上了一支影片，三人一起去栃木縣旅遊，當時看這部影片，就覺得Yuma和Tommy的互動，比起和Ryu來說更像是情侶，「從衣服搭配也可以看出，男生藍上衣+女生藍裙，新觀眾第一眼還以為這兩人是情侶」。

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原PO還指出，之前Tommy有部影片，介紹大阪從早喝到晚和Ryu、Yuma合拍，「那兩人的互動一搭一唱中流露出的甜蜜不言而喻」，為了證明自己不是事後諸葛亮，他附上自己一年前的留言，當時就認為Yuma和Tommy的互動不單純。

原PO感嘆，「只能說破鏡難重圓」，成人終究要為自己行為負責，此時不能被10年感情的沉沒成本誤導判斷才是上策。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲不少人都認為，Yuma跟Tommy互動有貓膩。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光，網友重看影片認為細思極恐，「現在看他們合作的影片，莫名很心疼ryu欸，他對未來會發生什麼不知情，還一起笑得那麼開心⋯⋯而且他那時候氣色比現在好多了」、「當時看影片也有感覺到怪怪的」、「雖然像馬後炮，但當初看每部合作影片，都默默覺得yuma和tommy很搭，但劈腿就是錯，可惜了」。

也有不少人在影片底下留言，「一年前看沒什麼感覺，現在回頭看，感覺滿滿的綠光…這集是伏筆」、「這影片現在看超怪，怎麼一起互動頻率最好的都是yuma跟tommy的視線。 Ryu就好像是外聘的攝影師」、「Tommy跟Yuma靠超近」、「這時候的影片已經很明顯2人靠滿近的」。

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