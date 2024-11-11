11／30納管　微電車未掛牌上路最高罰3600元

▲稽查「微型電動二輪車」 。（圖／屏東監理站提供）

記者陳崑福／屏東報導

「微型電動二輪車」（簡稱微電車）已自111年11月30日起修法納管，2年的寬限期即將屆期，於今（113）年11月30日正式執法，未領用於道路行駛者，將依據道路交通管理處罰條例第71條之1規定，未依規定掛牌的車輛將處以新臺幣1,200元至3,600元以下罰鍰，並禁止行駛，其中若車輛已經型式審驗合格，將被移置保管；若是未經型式審驗合格，則會被沒入。

針對微電車管理，警方將持續執行監警聯合稽查作業，進行未掛牌及違規改裝的車輛加強路邊攔查及宣導，請民眾務必遵守新修正相關交通規定，絕不可心存僥倖，儘速完成掛牌並遵守交通法規，以免受罰。

屏東監理站站長羅振瑞呼籲，目前已在使用微電車的朋友，申辦驗車領牌地點除了監理機關外，因考量車輛電池續航力無法騎遠，為服務使用中微電車領牌方便，監理站也規劃到點服務，本（11）月已有多間經銷商申請到點服務，請民眾把握機會，另為免屆時領牌塞車，請車主儘早申請領牌。

羅站長指出，相關到點服務時間及地點，可向該站或各經銷商洽詢。微電車相關資訊可至監理服務網首頁-微型電動二輪車專區（https://www.mvdis.gov.tw）查詢，請民眾多加利用。