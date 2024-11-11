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1111名車拍賣！保時捷、BMW搶標激烈　麥拉倫意外流標

▲▼執行署拍賣 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲行政執行署拍賣麥拉倫超跑、保時捷、BMW等名車。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

法務部行政執行署高雄分署拍賣也搭1111熱潮，今日舉辦「五打七安聯合拍賣會暨打詐宣導活動」，其中保時捷和BMW休旅車都經過20輪的激烈競標叫價，兩台車都以300萬元落槌成交，反而是最受矚目的超跑麥拉倫570S，沒有太多人追逐喊價，未達底標而意外流標。

1111光棍節不只可以上網搶好康，還可以到行政執行處撿便宜。這次拍賣的標的物是高雄分署與高雄地方檢察署、與警方於偵辦詐騙集團案所查扣車輛，最吸睛當屬超跑名車麥拉倫570S、保時捷Macan、BMW X6等3部車。

▲▼執行署拍賣 。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄分署今天將3台名車擺在辦公大樓門口，不少有興趣民眾一早就來檢視這3部車的現況，還有一些有意競標的車商也在一旁討論價格。

拍賣一開始，打頭牌的就是麥拉倫570S，不過反應似乎沒有想像中熱烈，第一輪拍賣在355萬就停住，拍賣官見現場氣氛不熱烈，於是暫停拍賣，先進行、保時捷Macan、BMW X6的拍賣。

▲▼執行署拍賣 。（圖／記者陳宏瑞攝）

保時捷Macan、BMW X6兩台休旅車吸引至少5組以上人馬競標，價格從200萬一路往上喊，大家誰也不讓誰，價格也持續上升，每台車都經過至少20輪的加價，最後兩台車都以300萬完落槌成交。

標到保時捷Macan的吳姓自然人表示，他是要標來自己開的，事實上300萬元的保時捷Macan不算特別便宜，因為新車價大約320萬左右，但至少要等一年，因為這台車有一些選配，所以300萬算是「行情價」。

兩台休旅車拍出後，拍賣官又將麥拉倫570S擺到拍賣台上，不過追價意願仍然薄弱，最高只喊到360萬就停住，未達到底價，因此宣告流標，「叫好不叫座」。

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