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雙11來了怎麼買？　網購必搶爆品、特別加碼亮點一次看

▲▼信用卡,回饋,刷卡金.網購,外送,串流。（圖／unsplash）

▲網購族摩拳擦掌準備在雙11大肆採購。（示意圖／unsplash）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11購物節進入最高峰，網購族已經準備好要大買一波，打算趁機入手3C家電汰舊換新，或是囤貨美妝保養、民生用品一次購足所需，而各大電商紛紛祭出最低價來搶買氣，不僅推出「爆品必搶」，更在11/11這天特別加碼好康優惠，以下就整理多家平台的雙11促銷亮點，在清空購物車前不妨先參考，才能拿下心儀商品的同時，又搶到更多便宜。

●東森購物網

東森購物網在雙11這天加大回饋力道，家電館滿額登記最高享45%回饋，生活用品也推出破盤價，例如舒潔迪士尼抽取衛生紙90抽x30包特價511元，南僑水晶室內晾洗衣精補充包6包組、MUJI水漾潤澤化妝水2入組、好神拖加贈地板清潔劑補充包限時超值組等指定商品，通通只要1,111元，另有專區商品集結春風、毛寶等品牌推出買一送一，消費者可藉此機會囤貨民生必需品，一次購足整年份所需，幫荷包省下可觀的支出。

除了眾多商品優惠下殺，11/11還有多項限定好康，當天加碼11個時段抽樂透金，最高可獲得1,111枚，中獎機率100%，以及把握參與組隊機會，第一名將可瓜分11萬樂透金。此外，下單選擇7-ELEVEN超商取貨，即可登記送中杯熱美式，限量3,000份，送完為止。全站消費滿額並登記，有機會抽中星宇航空台北東京雙人來回機票。

東森購物雙11（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網在雙11這天祭出多重好康優惠。（圖／翻攝自東森購物網）

●momo購物網

momo重啟「回饋2擇1」活動，不管是揪人組隊或個人刷手，11/11可力拼全站最高23.5%回饋，當天不限金額下單再登記抽SUZUKI百萬休旅車，以及免費吃限定美食。準備爆買的人，多款商品有限時特價，像是「飛利浦 全自動義式咖啡機(EP2220)」超殺價11,111元，再送路易莎咖啡豆3包；「ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊240顆組」下殺一顆4.9元起；「Roots經典LOGO上衣(男女多款任選)」暖心價1,111元起；烹飪神隊友「Le Creuset 琺瑯鑄鐵媽咪鍋(22cm)」限時3折優惠，推薦列入購物清單參考。

momo雙11推薦爆品-飛利浦全自動義式咖啡機（圖／momo提供）

▲「飛利浦 全自動義式咖啡機(EP2220)」超殺價11,111元再送路易莎咖啡豆3包。（圖／momo提供）

●PChome 24h購物

PChome 24h購物持續推出各種折扣優惠，包含每日限時瘋搶低至1.1折起、全站最高回饋38%、指定時段加碼P幣等，觀察到AI PC及智慧家電正夯，以及居家煥新迎新年、保健保養打造內外美等年終購物趨勢，這次雙11精選如MSI Modern 15.6吋AI筆電不到兩萬元、石頭科技AI滾筒洗衣機下殺65折，無印良品全館則是85折；資生堂百優精純乳霜75ml特價免兩千；SK-II青春露330ml、獨家New Balance復古運動鞋，限時只要1,111元，都可以划算入手。

PChome 24h購物雙11推薦爆品MSI Modern 15.6吋 AI筆電（圖／PChome 24h購物提供）

▲MSI Modern 15.6吋 AI筆電，通過軍規等級耐用認證，下殺84折，特價19,999元。（圖／PChome 24h購物提供）

●蝦皮購物

蝦皮購物主打「每人11張全站0元起免運券」、「全站1折起優惠券」，以及「社群夯品」、「箱購囤貨」專區優惠最低11元起，理膚寶水全護極致抗油光防曬亮白乳UVA PRO 30ML，最便宜只要11元必搶之外，話題潮流夯品adidas SUPERSTAR運動休閒鞋、New Balance 373復古鞋獨家款，皆下殺1,111元。高單價家電也很好買，FoodCycler廚餘大師Pro五合一家用廚餘機、Dyson Supersonic HD15二合一抗毛躁吹風機普魯士藍禮盒版、Philips 55吋4K android聯網液晶顯示器55PUH8257，通通限時11,111元。

補貨民生用品鎖定「箱購囤貨」專區，精選商品不僅祭出優惠價，還有超殺11折起優惠券，消費滿1,111元最高折抵1,000元，新手爸媽必買的Hoppi加蓋款加厚純水嬰兒濕紙巾箱購(80抽×12包)優惠價399元，每抽不到1元；家庭主婦人人瘋搶的倍潔雅x蝦皮聯名 抽取式衛生紙PEFC(200抽x56包)/箱優惠價779元。

蝦皮購物雙11推薦爆品Dyson Supersonic HD15 二合一抗毛躁吹風機 普魯士藍禮盒版（圖／蝦皮購物提供）

▲Dyson Supersonic HD15 二合一抗毛躁吹風機 普魯士藍禮盒版，原價18,600元，11/11優惠價11,111元。（圖／蝦皮購物提供）

●Yahoo奇摩購物

Yahoo奇摩購物中心全站1折起，最高回饋37%，精選大牌夯品限時下殺1,111元起等好康優惠，雙11正慶超殺精選例如「亞立詩鑽石耳環」現省近2萬，再拿36%破萬元的高回饋、「蘇菲亞18K金鑽石戒指」免4萬，《淚之女王》爆紅「義大利Valextra荔紋牛皮包」只要59折、理膚寶水年度爆賣「MELA B3淡斑淨亮精華」買一送一。Yahoo奇摩拍賣則推出人氣IP盲盒驚喜1折起、直播爆款加碼11%超贈點回饋及免運優惠。

●淘寶

淘寶在雙11第二波檔期優惠中，除延續全站跨店滿減消費每滿人民幣300元立減50元，或官方立減85折起全平台的基礎折扣，疊加每日00:00、12:00、16:00、20:00開搶的限量折扣碼，另外再加碼推出「幫你買單」限時優惠，11/11當天18:00開搶限量免單名額，只有1,500名，要搶要快。

淘寶雙11第二波優惠（圖／淘寶提供）

▲淘寶雙11第二波優惠加碼推「幫你買單」衝買氣。（圖／淘寶提供）

●樂天市場

樂天市場在11/11有加碼彩蛋，除了在0點、11點、13點、23點發放5折紅包，眾多店家也有超值優惠，屈臣氏祭出11%點數回饋，購物再享85折，超過千件商品任意混搭加1元多1件；MIZUNO美津濃推全年最低價，領優惠券再享7折；EDWIN全店下殺3折起，任兩件再享8折，滿額再送品牌好禮；宜得利家居領取優惠券下單最高現折1,111元。

此外，Kobo電子書閱讀器Clara Colour有獨家組合優惠，SK-II青春露、雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶等熱銷保養品2.3折起，香帥蛋糕精緻小長芋2入組下殺399元免運送到家，人氣美食香帥蛋糕雙芋泥推筒禮盒買1送1，消費者可把握搶購。

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