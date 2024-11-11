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不爽女友剪頭髮！　男友暴怒「亂刀砍死她」哥哥也重傷

▲▼ 。（圖／翻攝自Gofundme）

▲ 卡門因剪頭髮遭班傑明殺害。（圖／翻攝自Gofundme）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國賓州發生一起恐怖事件，一名男子不滿女友剪的新髮型，揚言拿刀捅她，讓女友嚇得到哥哥家中求助，未料男子持刀找上門來，砍傷哥哥後又將她亂刀砍死。

根據《鏡報》，50歲女子卡門（Carmen Martinez-Silva）3日在哥哥家中遭49歲男友班傑明（Benjamin Garcia Gua）殺害，事發前一天班傑明就曾表明不喜歡卡門的新髮型，兩人因此發生爭執，還揚言拿刀攻擊。

爭吵過後卡門害怕不已，躲到女兒雅馬里斯（Yamaris Knight）住處，隔天上午前往哥哥路易斯（Luis Martinez-Silva）家中求助，希望路易斯幫她向班傑明提分手，未料班傑明找上門來。

路易斯為保護卡門，向班傑明謊稱她不在現場，班傑明見狀離開幾分鐘後又回來，開始持菜刀狂刺路易斯，接著轉向卡門開始攻擊，導致卡門傷重身亡，而路易斯雖幸運逃死，但頭部、胸部、腹部和手臂都受到重創。

目擊者描述，班傑明行兇過程中還試圖攻擊想幫忙的目擊者，犯案後手持沾血的菜刀留在現場，隨後逃回車上，直到員警趕抵將他勸服，下車接受治療後被捕。

班傑明面臨謀殺、謀殺未遂、嚴重攻擊及危害他人安全等多項指控，目前關押蘭開斯特郡監獄，不得保釋。雅馬里斯則在臉書發文哀悼，「我美麗的母親已經不在我們身邊了。對於我還沒回覆的人們感到非常抱歉，此刻我無言以對」。

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