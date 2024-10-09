黑五特價提前開跑！美式賣場獨家「AI乳霜」熱銷限定版　限時優惠快搶

▲許多人都把潔美淨列入必買清單，美式賣場先前熱銷一空，近期終於補貨上架。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

隨著社群媒體口碑發酵，越來越多消費者被各種保養品吸引。其中，保養品牌「潔美淨」主打商品之一「AI全面修護霜」，1月在美式賣場獨家上市後，商品一度熱銷一空。近期終於補貨上架，更祭出限時優惠，讓不少網友早已前往美式賣場購買。

▲潔美淨商品在社團論壇熱議！美式賣場限時特價補貨中，囤貨良機千萬別錯過！（右圖／全新改版商品照）

在「Costco好市多商品經驗老實說」社團中，不難發現許多網友熱情反饋：「潔美淨真心好用 以前去皮膚科診所才買的到 現在都有通路了方便好用」、「年前南台中就有進駐，很好用。雷射完剛好使用修護霜退紅，完美！」作為品牌明星商品的「潔美淨AI全面修護霜」，目前再次於美式賣場補貨後，許多使用者迫不及待現身說法：「之前用了朋友推薦的試用包，效果太驚人，這次一定要搶到貨！」，還有家長提到：「家裡小孩有異位性皮膚炎就是擦這個好的！」

這款AI修護霜堪稱「臉部保養界隱藏版好物」，適合1~100歲全家大小、全膚質使用。對於這款備受歡迎的商品，中國醫藥大學附設醫院皮膚科張廖年峰醫師及林亮辰皮膚專科診所林亮辰院長便指出，乳霜中結合BioMimic擬膚科技與PEA成分，可有效舒緩肌膚乾癢紅*，即便是異位性皮膚炎、醫美術後肌膚，都可以安心使用維持健康穩定。

即日起至10/13，潔美淨AI全面修護霜在美式賣場實體門市獨家熱賣中！購買指定組合即可享230元現折優惠，還可獲贈兩支10ml便攜裝。

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此外，以400ml兩入1,399元優惠價的「AI修護身體乳液」也是必買之選，同樣具備獨家擬膚科技和PEA成分，質地清爽不黏膩，讓身體肌膚長效保濕，抵抗換季的困擾。

這次補貨優惠可說是空前絕後，無論是日常保養還是敏感肌膚問題，潔美淨都能滿足你的需求，這樣的良機不囤貨更待何時！

*因肌膚乾燥引起的乾癢紅