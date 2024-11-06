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洗碗神物「3M百利木漿棉菜瓜布」祭超殺優惠！美式賣場一次入手14片再賺一杯拿鐵錢

▲▼ 美式賣場,優惠,3M百利,木漿棉菜瓜布,限時促銷,碗盤鍋具,洗碗,省力,健康,食安,油污漬。（圖／資料照）

▲廚房必備神器「3M百利木漿棉菜瓜布」近期在美式賣場推出了限時優惠！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

近期美式賣場社團掀起一陣熱議，原來是廚房必備神器「3M百利木漿棉菜瓜布」推出了限時優惠，全台美式賣場即日起至11/18號 (內湖店及北台中店活動時間11/07-11/18)，一包含細緻餐具專用8片和細緻鍋具專用6片現折65元，直接現賺一杯熱拿鐵。品牌貼心推出的「組合包」，讓會員一次就能入手兩種菜瓜布，分別針對餐具和鍋具做使用，讓清洗更有效率、餐具鍋具的壽命也能更長久！

▲▼美式賣場,優惠,3M百利,木漿棉菜瓜布,限時促銷,碗盤鍋具,洗碗,省力,健康,食安,油污漬。（圖／資料照）

▲「3M百利木漿棉菜瓜布」於美式賣場推出的組合包，一包含細緻餐具專用8片和細緻鍋具專用6片並現折65元，讓會員一次就能入手兩種菜瓜布，分別針對餐具和鍋具做使用。

在美式賣場討論社團掀起一波討論熱潮的「3M百利木漿棉菜瓜布」到底厲害在哪？其實每次只要有「尋求菜瓜布推薦」的月經文在網路上出現沒多久，就會有網友直接貼上購買連結並且大力推薦。網友激推的原因不外乎是，「我們家是用黃色那款的，拿來洗不同形狀的碗盤或玻璃杯都很好用，而且菜瓜布很有彈性，所以順著弧度就能輕鬆帶走髒污！」、「光是3M百利把餐具跟鍋具分開來設計菜瓜布，這一點就很激賞，因為兩種用具會留下的髒污真的不一樣，我家煮滷肉、豬腳的鍋子就一定要用比較有硬度的藍色菜瓜布洗，才能把黏鍋的油漬污漬刮掉，而且洗過好幾次了都沒有留下刮痕。」也有苦主分享，「我家一直用這款來清潔不沾鍋，之前因為忘了補貨就拿其他菜瓜布替代，結果才洗一次就刮壞了……」

3M百利推出的木漿棉菜瓜布，專門針對惱人的洗碗問題設計出「細緻餐具專用款」和「細緻鍋具專用款」，個別以黃色、藍色做為區分，讓忙著洗碗的煮夫煮婦在拿取時不混淆。以100%天然木漿製成的木漿棉材質，天然又環保更擁有三倍去油力，能更快速且徹底的去除油脂。木漿棉更具備易洗不卡油的特性，即使吸附了大量油脂，只需在水下一擠一沖就能快速洗淨。且木漿棉的質地柔軟服貼，能順著餐具弧度貼合，讓清潔效果更徹底且不傷表面，也讓清潔工作更加輕鬆高效。

▲▼美式賣場,優惠,3M百利,木漿棉菜瓜布,限時促銷,碗盤鍋具,洗碗,省力,健康,食安,油污漬。（圖／資料照）

▲「細緻餐具專用款」以細緻的黃色纖維搭配木漿棉，主打適合清洗精緻餐盤、餐具、玻璃和塑膠。

主打適合清洗精緻餐盤、餐具、玻璃和塑膠的「細緻餐具專用款」，以細緻的黃色纖維搭配木漿棉，握在手中相當Ｑ彈也不會造成刮傷，簡單刷過之後，杯子和油膩餐盤都會發出象徵油脂都洗淨的「ㄍㄧ拐聲」；通常洗完邊邊角角還是容易有油膩感的保鮮盒、玻璃盒，經過木漿棉清洗後，也都能放心放回櫥櫃裡，讓重視乾淨以及追求餐具美觀的煮夫煮婦都表示「十分療癒」。

被許多愛用者專門拿來清洗昂貴鍋具和不沾鍋的「細緻鍋具專用款」，握在手上會發現纖維較緊實，也因為如此所以才能提供更強的摩擦力，有效去除鍋具上的頑固黏垢，包括煮完滷汁、醬料後的油污與殘渣，而且由於菜瓜布整體結構還是講究柔軟好服貼，所以在刮除過程中還能持續保護鍋具表面。過去捨不得拿出昂貴精緻鍋具使用的媽媽們，現在再也不怕「ㄌㄨ」到手痠還要擔心刮傷寶貝鍋具，直呼藍色這款簡直就是「廚房救星」。

▲▼美式賣場,優惠,3M百利,木漿棉菜瓜布,限時促銷,碗盤鍋具,洗碗,省力,健康,食安,油污漬。（圖／資料照）

▲「細緻鍋具專用款」適合專門拿來清洗昂貴鍋具和不沾鍋。

廚房裡擁有不同材質的碗盤鍋具這麼多，當然需要以不同用途的菜瓜布好好呵護，大幅提升清潔效率！不少專家也表示，許多人家裡的廚房，到現在還是以一塊菜瓜布「洗天下」，甚至洗到破掉才肯換新，但其實長期不更換的菜瓜布容易成為細菌溫床，不僅清潔效果容易受影響，還會危及家人健康，因此更換菜瓜布的時間建議一個月為佳。

算一算家裡的菜瓜布已經使用多久了？慣用的餐具、杯子和鍋具是否已經出現刮痕？趁著美式賣場這一波現折65元的促銷優惠，一次就能把黃、藍兩款菜瓜布帶回家，重新開啟最省力的洗碗模式，一舉把頑固油污漬掃蕩出門，保護每天使用的碗盤鍋具完好如初，才是守護家人健康與珍惜食器的長久之道。

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