不用等到雙11！銷售No.1美國大廠保健品年度最低價，知名大賣場現折280只到10／27

▲Move Free益節一有優惠活動，總能引發熱烈搶購潮！（圖／網友提供）

消費中心／綜合報導

Move Free益節一直是知名賣場的行動力保健銷售長青樹，只要一有優惠活動，總能引發熱烈搶購潮！現正優惠的葡萄糖胺5合1錠更是旗下熱銷10年的經典商品，在網路上獲得4.7分的的超狂好評，許多消費者都表示自己是長期回購的鐵粉。除了網搜好評外，醫師跟名人也推薦，關鍵就在於超高CP值的獨特5效+成分組合，加上限時折扣優惠，讓不少人都直呼不囤不行！

▲Move Free益節葡萄糖胺5合1錠有400+則5星口碑評價。（圖／取自賣場網站）

年紀越大，身體越需要細心呵護，尤其是日常生活必備的行動力，更要養成提早保養的習慣，行動力關鍵會從30歲開始隨著年紀增長遞減，即時開始積極保養至關重要！來自美國行動力大廠的益節葡萄糖胺5合1錠，是知名賣場熱度不下的經典商品，獲得「很有感的保健食品」、「物超所值」、「一次吃五種超方便」等5星口碑評價，一瓶就可以補充葡萄糖胺+軟骨素+MSM+維生素D+鈣五大關鍵成分，堪稱行動力守護的好物，獨家複合配方也是贏得廣大消費者青睞的關鍵。

▲Move Free益節葡萄糖胺5合1錠，即日起～10/27於指定賣場及網路商城現折280元。（圖／網友提供）

Move Free益節是台灣銷售No.1行動力品牌*，葡萄糖胺5合1錠不僅添加了葡萄糖胺鹽酸鹽與軟骨素是支持靈活行動力的關鍵成分，並有關鍵MSM成分，加乘保養幫助舒適有感，並加入支持骨骼健康的鈣與維生素D，鈣質也對骨骼和牙齒的正常生長發育很重要，而維生素D則能幫助鈣質吸收，幫助鈣質能夠吸收作用，100%原裝進口自美國，全方位照顧行動力！

想活到老玩到老，除了照顧家中長輩，也要為自己保養健康行動力，適逢廣受好評的Move Free益節葡萄糖胺5合1錠限時限量的超值特惠，即日起～10/27於指定賣場及網路商城現折280元，想要補足行動力，記得把握優惠時機！內行網友好久沒看到折扣，終於等到有優惠紛紛呼喊親友們趕緊衝一波，為生活注入滿滿活力！

▲Move Free益節葡萄糖胺5合1錠10/27前現折280元。（圖／翻攝自官網）

無論是辛勞的工作日常、劇烈的運動訓練，還是放鬆的休閒時，維持良好行動力是現代人的理想生活狀態！這款一瓶五效+的複方保健品，不僅照顧到舒適靈活度，更加鈣呵護骨骼健康，支持你的行動力賦予無限可能。

*依照 Kantar 凱度消費者指數市調報告，Move Free在2017年9月11日至2022年9月11日期間，為膠囊錠劑保健食品類型中，行動力品牌市佔率（銷售金額佔比）第一名

+產品中含葡萄糖胺鹽酸鹽、軟骨素 、鈣(幫助骨骼健康及正常發育、肌肉正常收縮、神經感應性)、MSM、維生素D（增進鈣吸收、幫助骨骼發育 ），5效成分

