快訊／李多慧遭跟蹤1.5hrs　警證實：嫌疑人是女性

記者陳以昇、趙蔡州／新北報導

味全龍啦啦隊女孩李多慧日前騎機車環島5天，不料9日返家途中遭到一輛白色轎車跟蹤長達1小時半，嚇得她不敢回家，並於10日下午到新北市警局報案。警方起初懷疑嫌犯是男子，不過經追查後確認嫌犯其實是女子，由於外表打扮中性才會產生誤會，目前已通知對方盡快到案說明。

▲李多慧近日遭人跟蹤1.5小時，嚇得她不敢回家。（圖／記者陸運陞攝）

李多慧9日晚間在臉書公開跟蹤者的影像，她說，當天工作結束後，她從台北市騎車返回三重租屋處，途中發現一輛白色轎車不斷跟蹤她與工作團隊，並一路尾隨她到租屋處附近，之後她下車在超商前拍攝影片，一名綠衣人就從車內下來，接著坐在旁邊花圃假裝打電話一邊偷拍李多慧，整個過程約1個半小時，嚇得她不敢回家。

據悉，跟蹤李多慧的綠衣人疑似是某媒體狗仔，當時疑似是在偷偷跟拍，然而如今明目張膽的跟蹤真的嚇壞李多慧，氣得她決定不再容忍，隔日（10）下午在工作團隊陪伴下，前往新北市婦幼警察隊報案。

李多慧在新北市婦幼警察隊接受媒體訪問時一度講到落淚，她提到過去也曾發生過類似的事情，但這次不只她一個人受到傷害，連工作團隊也受到影響，所以才決定勇敢站出來，並希望未來不會再發生一樣的事。